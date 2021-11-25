Adı Galatasaray ile anılan Claudiu Petrila kimdir?

Adı Süper Lig'den Galatasaray ile anılan genç futbolcu Claudiu Petrila ile ilgili araştırmalar yapılıyor. Peki Claudiu Petrila kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi mevkide oynuyor?

CLAUDIU PETRILA KİMDİR? 🤔

21 yaşındaki Claudiu Petrila, CFR Cluj takımında forma giyiyor. Romanya U21 Milli Takımı'nda da forma giyen 1.76 boyundaki başarılı oyuncu, sol kanat bölgesinde forma giyiyor.

İŞTE PİYASA DEĞERİ 💶

Piyasa değeri 850 bin Euro olan oyuncu, sağ ayağını kullanıyor ve CFR Cluj ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.