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Adı Galatasaray ile anılan Claudiu Petrila kimdir?

Adı Süper Lig'den Galatasaray ile anılan genç futbolcu Claudiu Petrila ile ilgili araştırmalar yapılıyor. Peki Claudiu Petrila kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi mevkide oynuyor? İşte Claudiu Petrila ile ilgili tüm merak edilenler ve tüm detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2021 Perşembe 15:46
Adı Galatasaray ile anılan Claudiu Petrila kimdir?

Adı Süper Lig'den Galatasaray ile anılan genç futbolcu Claudiu Petrila ile ilgili araştırmalar yapılıyor. Peki Claudiu Petrila kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi mevkide oynuyor?

CLAUDIU PETRILA KİMDİR? 🤔

21 yaşındaki Claudiu Petrila, CFR Cluj takımında forma giyiyor. Romanya U21 Milli Takımı'nda da forma giyen 1.76 boyundaki başarılı oyuncu, sol kanat bölgesinde forma giyiyor.

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Piyasa değeri 850 bin Euro olan oyuncu, sağ ayağını kullanıyor ve CFR Cluj ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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