Selçuk İnan Yeni Malatyaspor Galatasaray maçının ardından konuştu! "Golü neden vermedi biliyorum"

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. Mücadele 0-0 sona ererken sarı kırmızılıların Trabzonspor ile arasındaki puan farkı 14'e çıktı.

Karşılaşmanın ardından Galatasaray'da yardımcı antrenör Selçuk İnan açıklamalarda bulundu.

İşte İnan'ın o sözleri;

Mustafa Cengiz bizim için büyük kayıp. Çok üzüldük maçtan önce. Allah rahmet eylesin.

Avrupa maçlarından sonra istediğimiz sonuçları alamıyoruz. Bizi oyundan daha çok üzen dış faktörler oluyor. Hakemlerle ilgili konuşmak istemiyorum ama iyi niyet hissetmediğim için konuşmak istiyorum.

Orta hakem önce golü veriyor. Ardından birden iptal ediyor. 4. hakeme sordum, o bilmiyor ama biz biliyoruz. Bugün VAR yoktu herhalde. Hakem önce golü veriyor ama VAR'ın çağırmadığını bildiği için iptal ediyor. 4. hakeme de söyledim, işgüzarlık yapıyor.

İstediğimiz performansı ortaya koyamadık o bizim sorumluluğumuz ama hakemlerle ilgili de büyük sıkıntımız var. İkinci sarı kart pozisyonu var, penaltı pozisyonunda Emre ayağına basamadı.

Çok pozisyona girdik ama kazanamadık. Üzgünüz.