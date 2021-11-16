Transfer onaylandı! Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor | Morita kimdir?

Devre arasında Gustavo Assunçao'nun sözleşmesini feshederek 6 numara pozisyonuna takviye yapmak isteyen Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim girdi. Takvim'in haberine göre; Sarı-kırmızılılar, Portekiz ekibi Santa Clara'da forma giyen Hidemasa Morita'yı listesine ekledi.
Devre arasında Gustavo Assunçao'nun sözleşmesini feshederek 6 numara pozisyonuna takviye yapmak isteyen Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim girdi. Takvim'in haberine göre; Sarı-kırmızılılar, Portekiz ekibi Santa Clara'da forma giyen Hidemasa Morita'yı listesine ekledi.
Japon yıldız sezon başında uzun bir süre Fenerbahçe'nin gündeminde yer almış ancak ekonomik engeller nedeniyle transfer gerçekleşmemişti. Scout ekibinin yaklaşık 2 yıldır Morita'yı izlediği ve teknik heyete rapor sunduğu belirlendi.
Fatih Terim'in de onay vermesinin ardından yönetimin harekete geçtiği ifade edildi. Bu sezon 18 maçta forma giyip 1 gol 1 asistlik performans sergileyen 26 yaşındaki Morita'nın 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Başkan Burak Elmas'ın Santa Clara'nın Türk başkanı İsmail Uzun'la bizzat görüşerek pazarlık yapacağı öğrenildi.