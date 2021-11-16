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Transfer onaylandı! Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor | Morita kimdir?

Son dakika spor haberi: Galatasaray sezon başında uzun süre ezeli rakibi Fenerbahçe’nin gündeminde yer alan Morita’ya kancayı attı. Teknik direktör Fatih Terim, Santa Clara formasını giyen Japon futbolcunun transferini onayladı. Başkan Burak Elmas'ın Santa Clara'nın Türk başkanı İsmail Uzun'la bizzat görüşerek pazarlık yapacağı öğrenildi. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2021 Salı 06:50
Transfer onaylandı! Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor | Morita kimdir?

Devre arasında Gustavo Assunçao'nun sözleşmesini feshederek 6 numara pozisyonuna takviye yapmak isteyen Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim girdi. Takvim'in haberine göre; Sarı-kırmızılılar, Portekiz ekibi Santa Clara'da forma giyen Hidemasa Morita'yı listesine ekledi.

Transfer onaylandı! Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor | Morita kimdir?

Japon yıldız sezon başında uzun bir süre Fenerbahçe'nin gündeminde yer almış ancak ekonomik engeller nedeniyle transfer gerçekleşmemişti. Scout ekibinin yaklaşık 2 yıldır Morita'yı izlediği ve teknik heyete rapor sunduğu belirlendi.

Transfer onaylandı! Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor | Morita kimdir?

Fatih Terim'in de onay vermesinin ardından yönetimin harekete geçtiği ifade edildi. Bu sezon 18 maçta forma giyip 1 gol 1 asistlik performans sergileyen 26 yaşındaki Morita'nın 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Başkan Burak Elmas'ın Santa Clara'nın Türk başkanı İsmail Uzun'la bizzat görüşerek pazarlık yapacağı öğrenildi.

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