Haberler Galatasaray 27 bin bilet 3 saatte bitti

27 bin bilet 3 saatte bitti

NEF Stadyumu'nda pazar günü oynanacak olan Galatasaray- Fenerbahçe derbisinin biletleri dün satışa çıktı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2021 Salı 06:50
27 bin bilet 3 saatte bitti

NEF Stadyumu'nda pazar günü oynanacak olan Galatasaray- Fenerbahçe derbisinin biletleri dün satışa çıktı. Fenerbahçe karşılaşmasının biletleri, öncelikli olarak 2019-2020 sezonu kombine sahipleri, GS Bonus Kart ve GS Mobile sahiplerine satılırken 27 bin 355 bilet 3 saat içinde tükendi. Biletlerin genel satışına ise bugün başlanacak. Fiyatları 125 ile bin 250 lira arasında değişen 22 bin 822 biletin de kısa süre içinde satılması bekleniyor. Sarı-kırmızılılar 2 yıl aradan sonra bir maçını tam kapasite oynayacak. Galatasaray yönetimi, Fenerbahçe derbisinde yaklaşık 25 milyon liralık bir gelir hedefliyor.

G.SARAY FAVORİ
Ligin 13. haftasında oynanacak Galatasaray- Fenerbahçe derbisinin iddaa oranları belli oldu. Buna göre Galatasaray'ın galibiyetine 2.02 oran verilirken, Fenebahçe'ye ise 2.95 oran verildi. Maçın berabere bitmesine ise 3.15 oran biçildi.

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