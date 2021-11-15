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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'dan Vedat Muriqi bombası! İtalyanlar duyurdu (GS spor haberi)

Süper Lig'de beklenilen performansı gösteremeyen Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Serie A'da Lazio forması giyen ve gösterdiği performansla gözden çıkarılan Vedat Muriqi Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti. Bu gelişmenin ardından İtalya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre; Vedat Muriqi'yi Galatasaray'ın da kiralık istediği belirtildi. İşte tüm detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi) | Fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2021 Pazartesi 12:02
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'dan Vedat Muriqi bombası! İtalyanlar duyurdu (GS spor haberi)

Fenerbahçe'den iyi bir transfer bedeli ile Lazio'ya transfer olan beklenen performansı gösteremeyen Vedat Muriqi, gözden çıkarıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'dan Vedat Muriqi bombası! İtalyanlar duyurdu (GS spor haberi)

Ocak ayında Lazio'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Veda Muriqi, Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti. Bu gelişmenin ardından İtalya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'dan Vedat Muriqi bombası! İtalyanlar duyurdu (GS spor haberi)

İtalyan basını Tuttomercato'nun haberine göre; 27 yaşındaki golcü Muriqi'yi Fenerbahçe'nin yanı sıra Galatasaray'ın da kiralık olarak istediği iddia edildi.

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