GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'dan Vedat Muriqi bombası! İtalyanlar duyurdu (GS spor haberi)

Fenerbahçe'den iyi bir transfer bedeli ile Lazio'ya transfer olan beklenen performansı gösteremeyen Vedat Muriqi, gözden çıkarıldı.
Fenerbahçe'den iyi bir transfer bedeli ile Lazio'ya transfer olan beklenen performansı gösteremeyen Vedat Muriqi, gözden çıkarıldı.
Ocak ayında Lazio'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Veda Muriqi, Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti. Bu gelişmenin ardından İtalya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.
İtalyan basını Tuttomercato'nun haberine göre; 27 yaşındaki golcü Muriqi'yi Fenerbahçe'nin yanı sıra Galatasaray'ın da kiralık olarak istediği iddia edildi.
F.BAHÇE KARİYERİ
Vedat Muriqi Fenerbahçe kariyerinde 36 karşılaşmada forma giymiş, bu maçlarda 17 gol, 7 asiste imza atmıştı.