GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Fatih Karagümrük-Galatasaray maçını değerlendirdi

Galatasaray'ın hem yatay olarak hem de yeri geldiğinde 6'ya 4, 8'e 6 gibi bu ön alan baskılarında üstünlük sağlaması gerekirdi. Bu organizasyon eksikliği son 20 dakikalık bölüme kadar çok net görüldü. Aynı şekilde top ayağındaken özellikle oyun başlangıcında çok baskı yedi sarı-kırmızılılar.

3 temel başlıkta da daha sağlıklı bir oyun olması gerekir. Birinci, bekler stoperlerin yanına yatay gidecek; orta saha üçlüsü de stoperlerin önüne gelip pas kanalı oluşturup, rakibin de takım boyunu uzatmalı. İkinci, hücum oyuncularıyla rakiplerin takım boyu uzadığında birebir kalma şansı vardı. Üçüncü, opsiyon olarak iki kenar beki, sahte bek topsuz orta saha iç koridoruna sokup sayısal çoğunlukta baskı varsa; sağda kerem, solda Babel, Muslera'dan topu istemek için kendi yarı alanına gelip boş pozisyonda da pas isteyebilirlerdi.