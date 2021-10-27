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GALATASARAY HABERİ - Fatih Terim'den öğrencilerine sert uyarı!

Spor haberi... Beşiktaş karşısında sergilenen defansif futbol büyük eleştiri alırken öne geçilen bir maçtan puan çıkartılamaması canları oldukça sıktı. Takımı uyaran tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim, "Acilen toparlanmamız gerekiyor" dedi. İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2021 Çarşamba 06:50
GALATASARAY HABERİ - Fatih Terim'den öğrencilerine sert uyarı! "Artık..."

Süper Lig'de 3 maçtan 9 puan çıkartan ve geçen hafta da Lokomotiv'i yenerek Avrupa zaferi yaşayan Galatasaray'ın galibiyet serisi Dolmabahçe'de sona erdi. Karşılaşma öncesi Florya'da aile yemeği yiyen ve Beşiktaş derbisi öncesinde de Nef Stadı'nda taraftarıyla buluşan Galatasaray, Vodafone Park'a moralli gelmesine rağmen maça tutuk başladı.

GALATASARAY HABERİ - Fatih Terim'den öğrencilerine sert uyarı! "Artık..."

Buna rağmen Cicaldau ile öne geçen sarı-kırmızılılar sonrasında Larin'in gollerine engel olamadı. Mostafa Mohamed'in kazanılan penaltı atışını kaçırmasıyla deplasmandan puansız ayrıldı. Zirve yolunda büyük yara alınırken, lider Trabzonspor ile arasındaki fark 7'ye çıktı.

GALATASARAY HABERİ - Fatih Terim'den öğrencilerine sert uyarı! "Artık..."

3 KRİTİK MAÇA ÇIKACAK
Beşiktaş'a 2-1 yenilen Galatasaray bu sezon öne geçtiği bir karşılaşmada daha skoru koruyamazken skor avantajı yakaladığı maçlardaki puan kaybı da 7'ye çıktı. Ayrıca topun rakibe bırakılması ve mutlak galibiyete ihtiyaç olan bir maçta sergilenen defansif futbol da beğenilmedi.

GALATASARAY HABERİ - Fatih Terim'den öğrencilerine sert uyarı! "Artık..."

Fatih Terim dün ceza idmanı koyarken oyuncularını sert bir şekilde uyardı. Cimbom, milli ara öncesi Gaziantep ve Lokomotiv'i evinde ağırlayacak. Karagümrük'le deplasmanda karşılaşacak. Terim, "Artık toparlanmamız gerekiyor. Önümüzde 3 önemli maç var ve 3'ünü de kazanmalıyız" dedi.

GALATASARAY HABERİ - Fatih Terim'den öğrencilerine sert uyarı! "Artık..."

8. SIRADA
Süper Lig'de 10. hafta geride kalırken Galatasaray; Trabzonspor, Hatay, Beşiktaş, Alanya, Fenerbahçe ve Karagümrük'ün gerisine düştü. Konya ile aynı puanda (17) yer alsa da averajla 8. sırada kendisine yer bulabildi. Daha fazla aranın açılmamasını isteyen Fatih Terim çözüm yolları arıyor.

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