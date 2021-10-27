GALATASARAY HABERİ - Fatih Terim'den öğrencilerine sert uyarı!

Süper Lig'de 3 maçtan 9 puan çıkartan ve geçen hafta da Lokomotiv'i yenerek Avrupa zaferi yaşayan Galatasaray'ın galibiyet serisi Dolmabahçe'de sona erdi. Karşılaşma öncesi Florya'da aile yemeği yiyen ve Beşiktaş derbisi öncesinde de Nef Stadı'nda taraftarıyla buluşan Galatasaray, Vodafone Park'a moralli gelmesine rağmen maça tutuk başladı.

Buna rağmen Cicaldau ile öne geçen sarı-kırmızılılar sonrasında Larin'in gollerine engel olamadı. Mostafa Mohamed'in kazanılan penaltı atışını kaçırmasıyla deplasmandan puansız ayrıldı. Zirve yolunda büyük yara alınırken, lider Trabzonspor ile arasındaki fark 7'ye çıktı.