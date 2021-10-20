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Galatasaray Süper Lig'in 9. haftasında hakemlerin performans verilerini açıkladı!

Spor haberi... Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, sahasında ağırladığı Konyaspor'u 1-0'lık skorla mağlup ederek kritik bir haftada 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı. . Sarı-Kırmızılılar her hafta yayınlayacağını duyurduğu Süper Lig hakemlerinin performans verilerini bu hafta da yayınladı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2021 Çarşamba 16:37
Galatasaray Süper Lig'in 9. haftasında hakemlerin performans verilerini açıkladı!

Galatasaray her hafta yayınlayacağını duyurduğu Süper Lig hakemlerinin performans verilerini bu hafta da yayınladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde;

Galatasaray Spor Kulübü olarak, Süper Lig'in 8. haftası itibarıyla uluslararası bağımsız istatistik kuruluşundan elde ettiğimiz veriler ışığında maçlarımızı yönetecek hakemlerin performansları ile ilgili karşılaştırmalı istatistiksel verileri, tarafsız, objektif ve yorumsuz bir şekilde web sitemizde bilimsel bir perspektifte yayımlayacağımızı duyurmuştuk.

Süper Lig'in 9. haftasında hakem performanslarına ilişkin veriler;

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