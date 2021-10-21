Yine onlar sahnede

Galatasaray, sezonun açılış maçında Giresunspor'u mağlup ederken Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu'na saldırması sonrası Brezilyalı stoperini kaybetmişti. Ligde 8 maçtır oynamayan ve cezasını yeni dolduran 25 yaşındaki savunmacı Avrupa'da ise Victor Nelsson ile birlikte müthiş ikili oldular. Cimbom'un sarı-kırmızı duvarı Marcao-Nelsson ikilisi, içeride Lazio deplasmanda Marsilya'ya geçit vermediler. Şimdi de Lokomotiv Moskova'nın karşısına dikilecekler. Fatih Terim bu iki ismin oyun kurulumuna katkısından da maksimum verim alıyor.