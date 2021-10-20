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GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu piyangosu! Ocak ayında...

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın geçen sezon başında 24 Erzincanspor'dan bedelsiz kadroya kattığı Kerem Aktürkoğlu Avrupa yolcusu… Eylül 2020’de sarı-kırmızılılara bedelsiz gelen 22 yaşındaki futbolcu için 10 milyon euro’luk bedel belirlendi. Milli oyuncunun, ocak ayında takımdan ayrılmaya yakın olduğu belirtildi. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2021 Çarşamba 06:50
GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu piyangosu! Ocak ayında...

Galatasaray yönetimi, yıllık 900 bin TL maaş ile takımın en az kazanan ismi olan 22 yaşındaki futbolcuya yeni sözleşme önermişti. Ancak milli oyuncunun Alman ve Fransız ekiplerinin yakın takibinde olması nedeniyle anlaşmaya varılamadı.

GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu piyangosu! Ocak ayında...

Fransa'dan özellikle Nantes ve Lyon'un Kerem'i istediği ve kısa sürede resmen girişimlere başlamasının beklendiği öğrenildi. Sarı-kırmızılıların, performansıyla milli takıma kadar yükselen Kerem için 10 milyon euro bonservis bedeli belirlediği kaydedildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu piyangosu! Ocak ayında...

EL SIKIŞILAMADI
Bu sezon takımın en çok forma giyen ismi olmayı başaran Kerem'in sözleşmesine "20 milyon euro'ya serbest kalır" maddesinin eklenmek istediği belirtildi. Ancak genç futbolcunun bu maddeden çekindiği ifade edildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu piyangosu! Ocak ayında...

Sarı-kırmızılıların 900 bin TL ücreti 7 milyon TL civarına yükseltmeyi teklif ettiği zaten biliniyordu. Fakat serbest kalma maddesi yüzünden resmi imzaların atılamadığı bildirildi. Almanya'da Stuttgart, Hoffenheim ve Wolfsburg'un da izlediği Kerem'in ocak ayında takımdan ayrılmaya yakın olduğu öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu piyangosu! Ocak ayında...

CANLI İZLENECEK
Kerem Aktürkoğlu'nu, Fransız kulüpleri Lyon ve Nantes'ın yetkilileri Moskova'da canlı izleyecek. Kerem dışında Galatasaray'ın yıldı oyuncuları Marcao, Mostafa Mohamed ve Berkan Kutlu'yu da yakın takibe alan Avrupa kulüpleri scout ekipleri tribünde yer alacak.

GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu piyangosu! Ocak ayında...

HEPSİNDE OYNADI
Kerem Aktürkoğlu bu sezon Galatasaray'da 17 maçta görev yaptı. Takımının tüm karşılaşmalarında boy gösteren Kerem, 3 kez fileleri sarsarken 3 de gol pası verdi. 22 yaşındaki futbolcu, milli takım formasını da eylül ayında ilk kez resmi olarak terletti. Kerem, ay-yıldızlı formayla 6 müsabakaya çıkarken 1-1 sona eren Norveç maçında ilk golünü kaydetti.

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