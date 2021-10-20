GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu piyangosu! Ocak ayında...

Galatasaray yönetimi, yıllık 900 bin TL maaş ile takımın en az kazanan ismi olan 22 yaşındaki futbolcuya yeni sözleşme önermişti. Ancak milli oyuncunun Alman ve Fransız ekiplerinin yakın takibinde olması nedeniyle anlaşmaya varılamadı.
Galatasaray yönetimi, yıllık 900 bin TL maaş ile takımın en az kazanan ismi olan 22 yaşındaki futbolcuya yeni sözleşme önermişti. Ancak milli oyuncunun Alman ve Fransız ekiplerinin yakın takibinde olması nedeniyle anlaşmaya varılamadı.
Fransa'dan özellikle Nantes ve Lyon'un Kerem'i istediği ve kısa sürede resmen girişimlere başlamasının beklendiği öğrenildi. Sarı-kırmızılıların, performansıyla milli takıma kadar yükselen Kerem için 10 milyon euro bonservis bedeli belirlediği kaydedildi.
EL SIKIŞILAMADI
Bu sezon takımın en çok forma giyen ismi olmayı başaran Kerem'in sözleşmesine "20 milyon euro'ya serbest kalır" maddesinin eklenmek istediği belirtildi. Ancak genç futbolcunun bu maddeden çekindiği ifade edildi.