GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu piyangosu! Ocak ayında...

Sarı-kırmızılıların 900 bin TL ücreti 7 milyon TL civarına yükseltmeyi teklif ettiği zaten biliniyordu. Fakat serbest kalma maddesi yüzünden resmi imzaların atılamadığı bildirildi. Almanya'da Stuttgart, Hoffenheim ve Wolfsburg'un da izlediği Kerem'in ocak ayında takımdan ayrılmaya yakın olduğu öğrenildi.



CANLI İZLENECEK

Kerem Aktürkoğlu'nu, Fransız kulüpleri Lyon ve Nantes'ın yetkilileri Moskova'da canlı izleyecek. Kerem dışında Galatasaray'ın yıldı oyuncuları Marcao, Mostafa Mohamed ve Berkan Kutlu'yu da yakın takibe alan Avrupa kulüpleri scout ekipleri tribünde yer alacak.



