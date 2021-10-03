Son dakika Galatasaray haberleri | Fatih Terim'den 'Rize' kararı!
Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in 8. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'den flaş bir karar geldi. Tecrübeli teknik adam, Karadeniz ekibiyle aralarında 'soğuk rüzgarlar esmesine rağmen' kampı Rize'de yapma kararı aldı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Marsilya maçı sonrasında cuma sabaha karşı Fransa'dan dönen sarı-kırmızılı takım, tek idmanla Çaykur Rize maçı hazırlıklarını tamamladı. Trabzon'a uçan Galatasaray kafilesinde bulunan yöneticiler bu şehirde konaklamayı tercih etti. Ancak Fatih Terim takımı Rize'de kampa almaya karar verdi. "Bizim işimiz sahada" diyen Terim, "Rizespor kulübü ile yaşanan sıkıntıyı Rize şehrine mal edemeyiz. Galatasaray'ın kimseyle sorunu olmaz. Her zaman dostça karşılandığımız Rize'de maç için konaklayacağız" görüşünü paylaştı.
ÇIKIŞLARA DİKKAT
Sabah'ın haberine göre oyuncularını sadece maça konsantre eden İmparator, rakibin son sırada yer almasına aldırmıyor. Çaykur Rize'nin taraftar desteğiyle maça baskılı başlayacağını düşünen Fatih Terim, savunmadan topla çıkışlarda Muslera, Nelsson, Van Aanholt ve Taylan'dan hata istemedi. Fatih Terim, sakatlıktan yeni çıkan Barış Alper Yılmaz'a da maçın ikinci yarısında şans verecek şekilde oyun planını hazırladı.