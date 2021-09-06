Galatasaray Espor Takımı, Vodafone Free Zone Şampiyonluk Ligi Finali'nde Nasr Esports takımını yenerek şampiyon oldu. 2017 yılında lige katılan sarı-kırmızılılar, finalde rakibi Nasr Esports'u 3-0 yenerek Dünya Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı. Ayrıca Onur Can Demirol (Bolulu) en değerli oyuncu seçildi. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Türkiye'de esporun en büyük destekçilerinden biri olmayı sürdürdüklerini aktardı. Şahin, "Espor pazarına 5 yılda yaklaşık 31 milyon TL'lik yatırım yaptık. Şampiyon Galatasaray'ı kutluyorum" diye konuştu.
HEYECANLIYIZ
Vodafone Free Zone Şampiyonluk Ligi Finali'nde kupaya ulaşan Galatasaray Espor'un menajeri Berkalp Kaan Yılmazoğlu, "Şimdi Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi layığıyla temsil etmek için çalışacağız. Çok heyecanlıyız" dedi.