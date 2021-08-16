Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın kadın futbol takımını Nurcan Çelik çalıştıracak

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın kadın futbol takımını Nurcan Çelik çalıştıracak

Son dakika spor haberleri... Galatasaray'da başkan Burak Elmas'ın seçim vaatlerinden olan kadın futbol takımı kurulma aşamasına geldi. Ekibi, eski milli kaleci Nurcan Çelik'in çalıştıracağı bildirildi. (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 10:09 Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 10:32
Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın kadın futbol takımını Nurcan Çelik çalıştıracak

Galatasaray'da Burak Elmas'ın başkanlığa seçilmesinin ardından yeni atılımlar da gelmeye devam ediyor. Burak Elmas'ın seçim döneminde önemli vaatlerinden biri olan kadın futbol takımının kurulması konusunda sona gelindi. Ajansspor'da yer alan habere göre 15-20 gün civarında projenin tamamlanacağı bilgisi verilirken, projenin saha içi liderliği konusunda da kadın futbolundan önemli bir isimle el sıkışıldı.

Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın başına geçirilmek üzere eski milli kaleci Nurcan Çelik ile anlaşıldı. Bursaspor, Wolfsburg, Zeytinburnuspor, Kıbrıs Akdeniz Spor Birligi, Akdeniz Nurçelik , Kireçburnu takımlarında forma giyen Nurcan Çelik aynı zamanda iyi bir Galatasaray taraftarı. Çelik daha önce futbola başlamasının da Galatasaraylı efsane futbolcusu Roman Kosecki'ye duyduğu hayranlık sonrası gerçekleştiğini anlatmıştı.

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