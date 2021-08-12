Galatasaray St. Johnstone deplasmanında! St. Johnstone - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Galatasaray, İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, St. Johnstone - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ST. JOHNSTONE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

St. Johnstone - Galatasaray maçı 12 Ağustos Perşembe günü saat 21:00'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak. Mücadele St. Johnstone'a McDiarmid Park Stadı'nda oynanacak.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ

Galatasaray: İsmail Çipe, Sacha Boey, Luyindama, Marcao, Patrick Van Aanholt, Berkan, Taylan, Emre Kılınç, Ryan Babel, Kerem Aktürkoğlu, Diagne (M. Mohamed)

ST. JOHNSTONE - GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ KİM?

UEFA'nın sitesinde yer alan bilgilere göre St. Johnstone-Galatasaray maçını, Letonya Futbol Federasyonu'ndan Andris Treimanis yönetecek.

GALATASARAY'IN MAÇ KADROSU BELLİ OLDU!

Teknik Direktör Fatih Terim St. Johnstone maçı kamp kadrosuna şu oyuncuları dahil etti:

"DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mostafa Mohamed, İsmail Çipe, Ömer Bayram, Berkan Kutlu, Christian Luyindama, Aytaç Kara, Marcao Teixeira, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Arda Turan, Jesse Sekidika, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Sacha Boey, Berk Balaban."

RADAMEL FALCAO KADRODA YER ALMADI!

Bu sezon kadroda düşünülmediği kendisine iletilen ve takım bulması istenen yıldız futbolcu Radamel Falcao, St. johnstone ile oynanacak olan mücadelede kadroya alınmadı. Aynı talepte bulunulan Sofiane Feghouli ise maç kadrosunda yer aldı.

GALATASARAY MAÇI KAÇINCI KANALDA?

TSİ 21.00'de oynanacak macadele D-Smart 77. Kanal Spor Smart'ta yayınlanacak.