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Son dakika transfer haberi: Halil Dervişoğlu Galatasaray'a yakın! Brentford geri adım attı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Ligde yeni sezonun başlamasına az bir zaman kala transferde atağa geçen Galatasaray, yoğun mesai harcıyor. Sarı-kırmızılıların gündemindeki isimse Halil Dervişoğlu... Kulübün Brentford'ın geri adım atmasıyla Galatasaray'a bir adım daha yaklaşan Halil Dervişoğlu yeniden sarı-kırmızılı formayı giyebilir. İşte detaylar... (GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2021 Pazar 06:50 Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2021 Pazar 09:48
Son dakika transfer haberi: Halil Dervişoğlu Galatasaray'a yakın! Brentford geri adım attı

Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına kısa süre kala transfer çalışmalarını yoğunlaştıran Galatasaray, forvet hattına takviye yapmak istiyor. Sarı-kırmızılıların gündemindeki isimse Halil Dervişoğlu...

Son dakika transfer haberi: Halil Dervişoğlu Galatasaray'a yakın! Brentford geri adım attı

Daha önce kadrosuna Cicaldau, Boey, van Aanholt gibi yabancı oyuncuları katan Aslan, yerli transferinde de Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk ve Berkan Kutlu gibi isimlere imzayı attırmıştı.

Son dakika transfer haberi: Halil Dervişoğlu Galatasaray'a yakın! Brentford geri adım attı

Geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısında Galatasaray'a kiralık olarak gelen gurbetçi oyuncu, sergilediği performansla herkesin beğenisini kazanmış ardından da A Milli Takım kadrosuna dahil edilmişti.

Son dakika transfer haberi: Halil Dervişoğlu Galatasaray'a yakın! Brentford geri adım attı

Teknik direktör Fatih Terim'in takımda görmek istediği genç golcü için sarı-kırmızılı yönetim yeniden harekete geçti. Daha önce 5 milyon euro'dan kapı açan Brentford'un Halil'e başka talip çıkmaması nedeniyle geri adım attığı ve artık kiralamaya sıcak baktığı ifade edildi.

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