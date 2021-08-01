Son dakika transfer haberi: Halil Dervişoğlu Galatasaray'a yakın! Brentford geri adım attı

Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına kısa süre kala transfer çalışmalarını yoğunlaştıran Galatasaray, forvet hattına takviye yapmak istiyor. Sarı-kırmızılıların gündemindeki isimse Halil Dervişoğlu...
Daha önce kadrosuna Cicaldau, Boey, van Aanholt gibi yabancı oyuncuları katan Aslan, yerli transferinde de Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk ve Berkan Kutlu gibi isimlere imzayı attırmıştı.
Geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısında Galatasaray'a kiralık olarak gelen gurbetçi oyuncu, sergilediği performansla herkesin beğenisini kazanmış ardından da A Milli Takım kadrosuna dahil edilmişti.