Son dakika spor haberi: Usta yazardan Fatih Terim eleştirisi! "Ciddi bir odaklanma sorunu yaşıyor"

ENDER BİLGİN - BİR FATİH TERİM KLASİĞİ Fatih Terim son 3.5 yıldır Galatasaray futbol takımının teknik patronu. Tek yetkili. Futbolun başı da, sonu da o. Sarı-kırmızılı takımın farklı PSV yenilgisinden sonra iki sözü dikkatimi çekti.

Biri, "İşte bu nedenle üç yıllık sözleşme ve süre istedim" demesi. Diğeri de, Hollanda muhabirimizin, "Neden üçlü savunma oynadınız? Muhammed ve Falcao gibi iki orijinal forvet varken niye Babel'i tercih ettiniz?" sorusuna verdiği "Bunu kim soruyor?" cevabı.