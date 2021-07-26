Son dakika spor haberi: Usta yazardan Fatih Terim eleştirisi! "Ciddi bir odaklanma sorunu yaşıyor"

ENDER BİLGİN - BİR FATİH TERİM KLASİĞİ
Fatih Terim son 3.5 yıldır Galatasaray futbol takımının teknik patronu. Tek yetkili. Futbolun başı da, sonu da o. Sarı-kırmızılı takımın farklı PSV yenilgisinden sonra iki sözü dikkatimi çekti.
ENDER BİLGİN - BİR FATİH TERİM KLASİĞİ
Fatih Terim son 3.5 yıldır Galatasaray futbol takımının teknik patronu. Tek yetkili. Futbolun başı da, sonu da o. Sarı-kırmızılı takımın farklı PSV yenilgisinden sonra iki sözü dikkatimi çekti.
Biri, "İşte bu nedenle üç yıllık sözleşme ve süre istedim" demesi. Diğeri de, Hollanda muhabirimizin, "Neden üçlü savunma oynadınız? Muhammed ve Falcao gibi iki orijinal forvet varken niye Babel'i tercih ettiniz?" sorusuna verdiği "Bunu kim soruyor?" cevabı.
Öncelikle üç buçuk yıldır aynı takımı çalıştıran bir hocanın sanki yeni bir teknik adammış gibi üç yıla ihtiyaç duyması hangi mantığa sığar anlayamadım. O zaman geride kalan üç buçuk yılda neden sağlıklı bir yapılanma için çalışmadınız diye sormazlar mı?
Muhabir arkadaşımız da gayet mantıklı bir şekilde üçlü savunma ve forvet tercihini sorgulamış. Aldığı cevap: "Bunu kim soruyor?". Amacı futbolseveri aydınlatmak olan bir muhabir soruyor. Kim soracak? Zaten basın toplantılarının amacı da bu değil mi?
Fatih Terim maalesef son yıllarda ciddi bir odaklanma sorunu yaşıyor. Sorunu hep başka yerlerde arıyor. Öyle olmasa Terimli G.Saray son 18 Avrupa maçında sadece 3 galibiyet elde eder mi? Hocam, Türk futbolunun en başarılı teknik adamısın. Yaptıklarına da büyük saygımız var. Ama… Lütfen artık mazeret değil, iş üret.