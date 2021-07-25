Son dakika spor haberi: Bombalar üst üste! 22'lik yıldız Morutan Galatasaray'a (Gs transfer haberi)

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV'ye 5-1 gibi farklı mağlup olarak beklenmedik bir sonuç aldı. Cimbom, Hollanda ekibine 5-1 kaybederek gruplara kalma hedefinden uzaklaştı.
Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV'ye 5-1 gibi farklı mağlup olarak beklenmedik bir sonuç aldı. Cimbom, Hollanda ekibine 5-1 kaybederek gruplara kalma hedefinden uzaklaştı.
Sahadaki etkisiz futbol camiada hayal kırıklığı yarattı ve Galatasaray yönetimi harekete geçti. Sarı kırmızılılar, Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk, Barış Alper Yılmaz, Cicaldau, Sacha Boey ve Patrick van Aanholt ardından kadroyu güçlendirmek için yeniden atağa kalktı.
GHEZZAL OLMAYINCA MORUTAN!
Galatasaray, geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 8 gol 18 asist yapan Ghezzal için devreye girmişti. Bu görüşmeyi başkan Burak Elmas da doğrulamıştı. Ancak Cezayirli yıldız ile Beşiktaş son görüşmede anlaşmaya vardı.
Yaşanan bu gelişmenin ardından Aslan, rotasını Olimpiu Morutan'a çevirdi. Romanya Ligi ekiplerinden Steaua Bükreş forması giyen Morutan, kanat ve 10 numara bölgesinde oynayabiliyor.
GALATASARAY'DA OYNAMAK İSTERİM DEMİŞTİ!
Bir süre önce transferde adı geçen ve Pro Sport'a konuşan Morutan, "Çin'de daha yüksek bir maaşla mı oynamak, yoksa Galatasaray'da mı oynamak?" sorusuna, "Tabii ki Galatasaray'da oynamak isterim. Çünkü Galatasaray taraftarını iyi biliyorum" cevabını vermişti.