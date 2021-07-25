Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Bombalar üst üste! 22'lik yıldız Morutan Galatasaray'a (Gs transfer haberi)

Son dakika spor haberi: Bombalar üst üste! 22'lik yıldız Morutan Galatasaray'a (Gs transfer haberi)

Son dakika spor haberi: Transferde hızlanan Galatasaray'ın durmaya niyeti yok... 6 ismi kadrosuna kattığını duyuran sarı-kırmızılılarda operasyon son sürat devam ediyor. Genç ve potansiyeli yüksek isimleri kadrosuna katarak takımdaki yaş ortalamasını düşürmeyi amaçlayan Cimbom, 22'lik Rumen yıldız Morutan'ı gündemine aldı. Oyuncunun da Galatasaray'a gelmeye sıcak bakması transferde yönetimin elini güçlendiriyor. İşte flaş gelişmenin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2021 Pazar 12:55 Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2021 Pazar 13:19
Son dakika spor haberi: Bombolar üst üste! 22'lik yıldız Morutan Galatasaray'a

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV'ye 5-1 gibi farklı mağlup olarak beklenmedik bir sonuç aldı. Cimbom, Hollanda ekibine 5-1 kaybederek gruplara kalma hedefinden uzaklaştı.

Son dakika spor haberi: Bombolar üst üste! 22'lik yıldız Morutan Galatasaray'a

Sahadaki etkisiz futbol camiada hayal kırıklığı yarattı ve Galatasaray yönetimi harekete geçti. Sarı kırmızılılar, Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk, Barış Alper Yılmaz, Cicaldau, Sacha Boey ve Patrick van Aanholt ardından kadroyu güçlendirmek için yeniden atağa kalktı.

Son dakika spor haberi: Bombolar üst üste! 22'lik yıldız Morutan Galatasaray'a

GHEZZAL OLMAYINCA MORUTAN!
Galatasaray, geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 8 gol 18 asist yapan Ghezzal için devreye girmişti. Bu görüşmeyi başkan Burak Elmas da doğrulamıştı. Ancak Cezayirli yıldız ile Beşiktaş son görüşmede anlaşmaya vardı.

Son dakika spor haberi: Bombolar üst üste! 22'lik yıldız Morutan Galatasaray'a

Yaşanan bu gelişmenin ardından Aslan, rotasını Olimpiu Morutan'a çevirdi. Romanya Ligi ekiplerinden Steaua Bükreş forması giyen Morutan, kanat ve 10 numara bölgesinde oynayabiliyor.

Son dakika spor haberi: Bombolar üst üste! 22'lik yıldız Morutan Galatasaray'a

GALATASARAY'DA OYNAMAK İSTERİM DEMİŞTİ!
Bir süre önce transferde adı geçen ve Pro Sport'a konuşan Morutan, "Çin'de daha yüksek bir maaşla mı oynamak, yoksa Galatasaray'da mı oynamak?" sorusuna, "Tabii ki Galatasaray'da oynamak isterim. Çünkü Galatasaray taraftarını iyi biliyorum" cevabını vermişti.

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