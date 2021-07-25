Son dakika spor haberi: Bombalar üst üste! 22'lik yıldız Morutan Galatasaray'a (Gs transfer haberi)

GALATASARAY'DA OYNAMAK İSTERİM DEMİŞTİ!

Bir süre önce transferde adı geçen ve Pro Sport'a konuşan Morutan, "Çin'de daha yüksek bir maaşla mı oynamak, yoksa Galatasaray'da mı oynamak?" sorusuna, "Tabii ki Galatasaray'da oynamak isterim. Çünkü Galatasaray taraftarını iyi biliyorum" cevabını vermişti.