Galatasaray'ın transfer hedefi Gaston Ramirez konuştu! "Önceliğim..."

Galatasaray'ın gelecek sezon orta saha rotasyonunda değerlendirmek istediği Gaston Ramirez, geleceğine ilişkin konuştu. Uruguaylı yıldız, Avrupa'da kalmak istediğini söyledi.

TYC Sports'ta yer alan habere göre Ramirez, kendisine yöneltilen transfer sorusuna, "Önceliğim kariyerime Avrupa'da devam etmek. Benim amacım, üst düzey futbol oynamak ve kararım bu yönde." dedi.

2 TALİBİ DAHA VAR

Öte yandan Ramirez'e Galatasaray ile beraber River Plate ve Penarol kulübünün talip oldğu kaydedildi.

Gaston Ramirez, kariyeri boyunca 325 müsabakada rol alırken 55 gol 51 asist üretmişti.