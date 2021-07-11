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Galatasaray'ın transfer hedefi Gaston Ramirez konuştu! "Önceliğim..."

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılıların orta saha pozisyonu için gündemine aldığı Gaston Ramirez'e talipler her geçen gün artarken, yıldız futbolcu transferine ilişkin konuştu. Sampdoria ile sözleşmesinin sona ermesiyle beraber kendisine yeni bir takım arayışına giren Ramirez'i son olarak River Plate gündemine alırken, yıldız isim transferine ilişkin önceliğini duyurdu. İşte o sözler... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER) | GS haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2021 Pazar 19:16
Galatasaray'ın transfer hedefi Gaston Ramirez konuştu! "Önceliğim..."

Galatasaray'ın gelecek sezon orta saha rotasyonunda değerlendirmek istediği Gaston Ramirez, geleceğine ilişkin konuştu. Uruguaylı yıldız, Avrupa'da kalmak istediğini söyledi.

TYC Sports'ta yer alan habere göre Ramirez, kendisine yöneltilen transfer sorusuna, "Önceliğim kariyerime Avrupa'da devam etmek. Benim amacım, üst düzey futbol oynamak ve kararım bu yönde." dedi.

2 TALİBİ DAHA VAR
Öte yandan Ramirez'e Galatasaray ile beraber River Plate ve Penarol kulübünün talip oldğu kaydedildi.

Gaston Ramirez, kariyeri boyunca 325 müsabakada rol alırken 55 gol 51 asist üretmişti.

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