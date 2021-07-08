Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Aslan yeni döneme hazır!

Son yıllarda yabancı oyuncuları tercih eden ve çatısını bunun üzerine kuran Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni yabacı kuralı sebebiyle değişime gidiyor. Bu sezon Süper Lig'de takımlar 14 yabancı transfer edebilecek ama bunlardan sadece 8'i ilk 11'de yer alabilecek. Uzun zamandır bir dönüş gerçekleştirmek isteyen sarıkırmızılı ekip yeni döneme uyum sağlayabilmek için harekete geçerken yerli oyunculara yatırım yapmaya başladı. Galatasaray'ın ilk transferleri Göztepe ile kontratı biten Alpaslan Öztürk ile Kasımpaşa'dan ayrılan Aytaç Kara oldu.

Keçıörengücü'den Barış Alper Yılmaz da sol kanadın yeni alternatifi olacak. Aslan, ayrıca anlaşmaları sona eren Emre Akbaba, Ömer Bayram, Emre Taşdemir ve Arda Turan ile de sözleşme yeniledi. Geçtiğimiz sezonu farklı takımlarda kiralık olarak geçiren Yunus Akgün, Emin Bayram, Ali Yavuz Kol, Atalay Babacan, Abussamed Karnucu, Gökay Güney gibi genç isimler de kadroya döndü. Emre Kılınç, Taylan Antalyalı, Oğulcan Çağlayan ve Kerem Aktürkoğlu da yeni sezonda as kadronun değişilmez isimleri olacak. Böylece 2000 ruhu yeniden yakalanmaya çalışılacak.

ÜÇ SEZONDA ONA DÜŞECEK

Süper Lig kulüpleri, 2021- 2022 sezonunda en fazla 14 yabancı uyruklu futbolcuyu tescil ettirerek A takım listesi ile müsabaka isim listesinde bulundurabilecek. Bu futbolculardan en fazla 8 futbolcuya aynı anda sahada yer alabilecek. 6 futbolcu ise kulübede oturacak. TFF'nin aldığı karar gereği 2022-23 sezonunda yabancı sayısı 12'ye (7+5), sonraki sezon ise 10'a (6+4) düşürülecek.