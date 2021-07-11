Galatasaray'ın istediği Rony Lopes'in menajeri konuştu! Transfer...

RONY LOPES KİMDİR?

Tam adı Marcos Paulo Mesquita Lopes olan futbolcu, 28 Aralık 1995 tarihinde Brezilya'nın Belem kentinde dünyaya geldi. Benfica ve Manchester City altyapısında yetişen Lopes; Lille, Monaco ve OGC Nizza formalarını da terletti. Kariyerinde çıktığı 252 maçta 54 gol ve 45 asist kaydeden Brezilya asıllı Portekizli futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor. Portekiz Milli Takımı ile de 2 maça çıkan Rony Lopes'in güncel piyasa değeri ise 7 milyon Euro.