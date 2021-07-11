Galatasaray'ın istediği Rony Lopes'in menajeri konuştu! Transfer...

Geçtiğimiz sezonu averaj farkıyla Beşiktaş'ın gerisinde 2. sırada tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Yaz transfer döneminde Alpaslan Öztürk, Aytaç Kara ve Barış Alper Yılmaz takviyeleriyle giriş yapan sarı-kırmızılılarda gündem kanat transferi...
Yüksek maliyeti nedeniyle Sofiane Feghouli'ye gelecek teklifleri değerlendirme kararı alan Cimbom, tecrübeli oyuncunun alternatifini İspanya'da buldu. Yönetim, La Liga ekibi Sevilla'da forma giyen Portekizli kanat oyuncusu Rony Lopes'i gündemine aldı.
İspanya'da yayın yapan ABC'de yer alan haberde, 25 yaşındaki futbolcuyla Galatasaray, Benfica ve Sporting Lizbon'un ilgilendiği vurgulandı. Öte yandan Lopes'in menajeri, yaptığı açıklamada "Görüştüğümüz birkaç kulüp var. İlgi var fakat birkaç gün beklememiz gerekecek." ifadelerini kullanarak Galatasaray'ın yer aldığı söz konusu takımların Rony Lopes ile ilgilendiğini belirtti.