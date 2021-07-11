Haberler Galatasaray Galatasaray'ın istediği Rony Lopes'in menajeri konuştu! Transfer...

Galatasaray'ın istediği Rony Lopes'in menajeri konuştu! Transfer...

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılılar, gelecek sezon bir kanat oyuncusu kadrosuna katmak isterken, rotasını İspanya'ya çevirdi. Buna göre Cimbom, yüksek maliyeti nedeniyle yolların ayırmayı planladığı Sofiane Feghouli'nin alternatifini belirledi. Aslan, bonservisi Sevilla'da olan Rony Lopes'i gündemine aldı. Öte yandan Rony Lopes'in menajeri, transfere ilişkin konuştu. İşte o sözler... | GS haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2021 Pazar 23:01
Galatasaray'ın istediği Rony Lopes'in menajeri konuştu! Transfer...

Geçtiğimiz sezonu averaj farkıyla Beşiktaş'ın gerisinde 2. sırada tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Yaz transfer döneminde Alpaslan Öztürk, Aytaç Kara ve Barış Alper Yılmaz takviyeleriyle giriş yapan sarı-kırmızılılarda gündem kanat transferi...

Galatasaray'ın istediği Rony Lopes'in menajeri konuştu! Transfer...

Yüksek maliyeti nedeniyle Sofiane Feghouli'ye gelecek teklifleri değerlendirme kararı alan Cimbom, tecrübeli oyuncunun alternatifini İspanya'da buldu. Yönetim, La Liga ekibi Sevilla'da forma giyen Portekizli kanat oyuncusu Rony Lopes'i gündemine aldı.

Galatasaray'ın istediği Rony Lopes'in menajeri konuştu! Transfer...

İspanya'da yayın yapan ABC'de yer alan haberde, 25 yaşındaki futbolcuyla Galatasaray, Benfica ve Sporting Lizbon'un ilgilendiği vurgulandı. Öte yandan Lopes'in menajeri, yaptığı açıklamada "Görüştüğümüz birkaç kulüp var. İlgi var fakat birkaç gün beklememiz gerekecek." ifadelerini kullanarak Galatasaray'ın yer aldığı söz konusu takımların Rony Lopes ile ilgilendiğini belirtti.

Galatasaray'ın istediği Rony Lopes'in menajeri konuştu! Transfer...

RONY LOPES KİMDİR?

Tam adı Marcos Paulo Mesquita Lopes olan futbolcu, 28 Aralık 1995 tarihinde Brezilya'nın Belem kentinde dünyaya geldi. Benfica ve Manchester City altyapısında yetişen Lopes; Lille, Monaco ve OGC Nizza formalarını da terletti. Kariyerinde çıktığı 252 maçta 54 gol ve 45 asist kaydeden Brezilya asıllı Portekizli futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor. Portekiz Milli Takımı ile de 2 maça çıkan Rony Lopes'in güncel piyasa değeri ise 7 milyon Euro.

SON DAKİKA