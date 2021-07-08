Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Kadroda yer açılacak!

Sarı-kırmızılı takım bir yandan kadrosunu yerli isimlerle güçlendirirken, diğer yandan da yabancı oyuncularıyla yollarını ayırmaya çalışıyor. Şu an kadrosunda toplam 13 yabancı pasaporta sahip oyuncu bulunduran sarı-kırmızılı takım, 8+6 olan yabancı kuralına uymak için yeni yapacağı transferler öncesinde kadrosundan bazı isimlerle yollarını ayıracak.

Galatasaray'da ilk gözden çıkartılan isimler Ozornwafor ve Jesse Sekidika oldu. İki oyuncunun menajerine de takım bulmaları yönünde talimat verildi. Ayrıca gözünden sakatlanan ve iyileşme süreci devam eden Omar Elabdellaoui'nin de lisansı çıkartılmayacak. Diagne, Babel, Feghouli ve Falcao gibi isimlere teklif gelmesi halinde yollar ayrılacak.