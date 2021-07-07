Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı! Galatasaray'ın eski yıldızı Bruma...

BAŞKA TAKIMLAR DA VAR

Öte yandan Beşiktaş'ın dışında 26 yaşındaki futbolcuyla ilgilenen başka kulüpler de olduğu ve transferin kısa süre içinde bitmesinin mümkün gözükmediği de kaydedildi.

BRUMA TÜRKİYE'YE SICAK

PSV Eindhoven ile 3 yıl daha kontratı olan Bruma'nın da Hollanda'dan ayrılığa sıcak baktığı ve Türkiye opsiyonunu da değerlendirmeyi istediği belirtildi.