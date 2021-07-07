Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı! Galatasaray'ın eski yıldızı Bruma...

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Süper Lig ekipleri önümüzdeki sezon şampiyonluk kupasını müzesine götürebilmek için şampiyon bir kadro kurmak istiyor.
Özellikle ligin dev kulüpleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor birçok isimle temaslarını sürdürürken, ezeli rakipler Beşiktaş ve Fenerbahçe aynı isim için karşı karşıya...
İki dev kulüp, daha önce Galatasaray'da da forma giyen ve geride bıraktığımız sezonu Olimpiakos'ta kiralık olarak geçiren ve bonservisi PSV Eindhoven'da bulunan 26 yaşındaki futbolcu Bruma'yı, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği belirtilmişti.