Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı! Galatasaray'ın eski yıldızı Bruma...

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı! Galatasaray'ın eski yıldızı Bruma...

Son dakika spor haberi... Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden son şampiyon Beşiktaş'tan flaş Bruma hamlesi geldi. Daha önce Galatasaray'da da forma giyen ve Fenerbahçe'nin de transfer listesinde olduğu bilien yıldız oyuncu için Siyah-Beyazlılar'dan ilk resmi temas geldi. İşte transfer operasyonunun detayları... (BJK-FB haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2021 Çarşamba 19:31
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı! Galatasaray'ın eski yıldızı Bruma...

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Süper Lig ekipleri önümüzdeki sezon şampiyonluk kupasını müzesine götürebilmek için şampiyon bir kadro kurmak istiyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı! Galatasaray'ın eski yıldızı Bruma...

Özellikle ligin dev kulüpleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor birçok isimle temaslarını sürdürürken, ezeli rakipler Beşiktaş ve Fenerbahçe aynı isim için karşı karşıya...

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı! Galatasaray'ın eski yıldızı Bruma...

İki dev kulüp, daha önce Galatasaray'da da forma giyen ve geride bıraktığımız sezonu Olimpiakos'ta kiralık olarak geçiren ve bonservisi PSV Eindhoven'da bulunan 26 yaşındaki futbolcu Bruma'yı, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği belirtilmişti.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı! Galatasaray'ın eski yıldızı Bruma...

Alınan son bilgiye göre; Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceği için iddialı bir kadro kurmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Beşiktaş elini çabuk tuttu ve Galatasaray'ın eski oyuncusu Bruma için resmi temaslara başladı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı! Galatasaray'ın eski yıldızı Bruma...

Beşiktaş Yöneticisi Erdal Torunoğulları'nın başlattığı operasyon sonrasında Hollanda ekibine satın alma opsiyonlu kiralama teklifi iletildi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı! Galatasaray'ın eski yıldızı Bruma...

PSV'nin kiralamaktan çok bonservisiyle göndermeyi düşündüğü Portekizli oyuncu için bedel ödemek istemeyen Beşiktaş, Hollanda ekibine düşünmek için süre verdi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı! Galatasaray'ın eski yıldızı Bruma...

BAŞKA TAKIMLAR DA VAR
Öte yandan Beşiktaş'ın dışında 26 yaşındaki futbolcuyla ilgilenen başka kulüpler de olduğu ve transferin kısa süre içinde bitmesinin mümkün gözükmediği de kaydedildi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı! Galatasaray'ın eski yıldızı Bruma...

BRUMA TÜRKİYE'YE SICAK
PSV Eindhoven ile 3 yıl daha kontratı olan Bruma'nın da Hollanda'dan ayrılığa sıcak baktığı ve Türkiye opsiyonunu da değerlendirmeyi istediği belirtildi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı! Galatasaray'ın eski yıldızı Bruma...

BRUMA'NIN KARİYERİ
2013'te Galatasaray'a 13 milyon Euro'ya transfer olan Bruma, 2015'te Sociedad'a 1.9 milyon Euro'ya kiralanması sonrasında 2017'de Leipzig'e 15 milyon Euro'ya gitmişti. 2019'da ise PSV, yıldız oyuncuyu 12 milyon Euro karşılığında renklerine bağlamıştı. Yıldız kanat oyuncusu için şu ana kadar 41.9 milyon Euro bonservis ödendi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı! Galatasaray'ın eski yıldızı Bruma...

Bu girişim sonrası Fenerbahçe'nin nasıl bir hamle yapacağı ise henüz bilinmiyor.

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