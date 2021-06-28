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Orta sahaya yeni aday: Joao Mario

Geçen sezon Sporting’de kiralık olarak forma giyen Portekizli futbolcunun bonservisi Inter’de...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2021 Pazartesi 06:50
Orta sahaya yeni aday: Joao Mario
Beşiktaş'ın transfer gündeminde üst sıralarda yer alan Joao Mario'nun menajeri Federcio Pastorello, Galatasaray'ın da kapısını çaldı. 10 numara arayan sarı-kırmızılılara Mario'nun sarı-kırmızılı formayı giyebileceğini iletti. Terim'in daha önceki yıllarda da ilgisini çeken Mario ile ilgili bir hamle yapılıp yapılmayacağı ilerleyen zamanda netleşecek. Galatasaray son olarak İtalyan menajerden Mbaye Diagne'ye almıştı. Ancak Senegalli golcü, Galatasaray'a geldikten sonra Pastorello ile bağlarını koparmıştı.
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