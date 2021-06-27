Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın transfer listesindeki Konstantinos Fortounis sakatlandı!

10 numara mevkisine takviye yapmayı amaçlayan Galatasaray'da Konstantinos Fortounis ismi ön plana çıkmıştı. Yunan yıldızın transferi için oldukça istekli olan sarı-kırmızılılar, Olympiakos ile ilk teması gerçekleştirmişti. Aslan'ın gözdesi konumundaki 28 yaşındaki futbolcu ciddi bir sakatlık yaşadı. Yunanistan milli takımının önemli isimlerinden Konstantinos Fortounis, çapraz bağlarından sakatlandı.



Yunan orta saha, 2010 yılında başladığı futbol kariyeri boyunca 366 maça çıktı. Bu 366 maçta 83 gol ve 89 asist yapan Fortounis, kariyerinin büyük bir bölümünü Yunanistan'da geçirdi.