Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da gündemde olan Konstantinos Fortounis çapraz bağlarından sakatlandı

Son dakika Galatasaray spor haberleri: Yeni sezon öncesi teknik direktör Fatih Terim yönetiminde çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda yaşanan son gelişmeleri A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı. Kaplan, "Galatasaray'ın gündeminde olan Olimpiakos'un yıldız ismi Konstantinos Fortounis'den kötü haber geldi. Fortunis çapraz bağlarında sakatlandı ve en az Mart ayında sahalara dönecek." dedi. (GS spor haberleri)