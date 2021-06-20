G.Saray'da Elmas dönemi!

Galatasaray'ın bilmeceye dönen seçimli genel kurulu sonunda yapıldı ve büyük çekişmeye sahne olan seçimden Burak Elmas zaferle ayrılan isim oldu. Pandemi nedeniyle iki kez ertelenen ve bu sürede büyük tartışmaların yaşanmasına yol açan genel kurul, dün Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleşti. Toplam 8553 kişinin oy kullanma hakkına sahip olduğu seçime 4 bin 727 üye katılırken Metin Öztürk mor, İbrahim Özdemir sarı, Eşref Hamamcıoğlu yeşil, Burak Elmas kırmızı ve Yiğit Şardan gri renk pusulası ile yarıştı.

TEK YUMRUK OLACAĞIZ

15.00'TE sona eren oy kullanma işleminin ardından 30 sandığın sayımına geçildi. "Birlikte çok şey başaracağız" sloganı ile seçim çalışmasını yürüten Burak Elmas, seçimi uzun süre önde götüren Eşref Hamamcıoğlu'nu 28. sandıkta geçerek 41 oy farkla mutlu sona ulaştı. Galatasaray Kulübü'nün 38. Başkanı oldu. Mustafa Cengiz'in ardından bir kez daha Galatasaray Lisesi mezunu olmayan bir isim koltuğa oturdu. Alkışlar arasında kürsüye çıkan Burak Elmas, "Çok önemli bir seçimdi ama kimse kaybetmedi. Sorunları halletmek için tek yumruk olup hep birlikte başarılı olacağız. Yaşasın Galatasaray" diye konuştu.

BURAK ELMAS KiMDiR?

1974 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Ünlü iş insanı Sezgin Elmas'ın oğlu... Baba tarafından aslen Giresunlu ve Avusturya Lisesi mezunu... University of Denver'da Finans ve Pazarlama eğitimi alan Elmas, Sezginler Holding A.Ş., Exel Depolama ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş.' de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı yapmıştır. Yelda Süren ile evliliğinden bir oğlu birde kızı olan Elmas, Galatasaray eski Başkanı Faruk Süren' in damadı. Elmas, ilk olarak 23 yaşındayken 1997 yılında, Galatasaray PAF takımı sorumlusu olarak görevlendirildi. Daha sonra iki dönem Faruk Süren ve Özhan Canaydın yönetimlerinde görev yaptı. Mustafa Cengiz'in ilk döneminde ise Sportif AŞ'de yer aldı.

İLK İŞİ TERİM'LE GÖRÜŞMEK

Burak Elmas, beş adaylı kongrede Fatih Terim'le ilgili en net mesajları veren isimdi. "Göreve geldiğimiz takdirde ilk işimiz Terim'le bir araya gelmek olacak" diyen Elmas, tecrübeli hocayla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: Terim büyük projelerden hoşlanan, uzun yolların adamıdır. Galatasaray'ın oluşturmak istediği uzun vadeli stratejiyi anlatıp onu dinleyeceğim. Onu heyecanlandıracağını düşündüğüm bir projem var.

KONGREYE KATILMADI

Sarı-Kırmızılı kulübün genel kurul üyesi teknik direktör Fatih Terim dünkü kongreye katılmamayı tercih etti. Seçim süreci boyunca adaylarla ilgili renk vermeyen tecrübeli teknik adamın, Elmas'la masaya oturması bekleniyor. Bu arada seçim öncesi Terim'in avukatlığını yapan Rezan Epözdemir de Elmas'ın listesinde yönetime girdi.

KORİDORDA GERGİNLİK

Olağan Genel Kurulda kısa süreli gerginlik yaşandı. Bir genel kurul üyesinin, divan seçim heyetinde görev yapan bir kadın üyeye hakaret etmesinin ardından ortalık karıştı. Galatasaray Lisesi koridorlarına taşan olay, güvenlik güçlerinin araya girmesiyle daha fazla büyümeden sona erdirildi.

ALBAYRAK ARTIK YOK

Mustafa Cengiz dönemiyle birlikte Abdurahim Albayrak'ın da yöneticiliği sona erdi. Cengiz yönetiminde ikinci başkanlık görevini yürüten Albayrak, Yiğit Şardan'ın listesinden seçime girdi. Ancak Şardan seçimde beklenen oyu alamayınca Albayrak da Galatasaray'a veda eden isim oldu.

237 OYLUK FARKI KAPATTI

Başkanlığa seçilen Burak Elmas, 30 sandığın 19'unda en fazla oyu alan isim oldu. Açılan ilk 10 sandık ile 22. sandıkta Hamamcıoğlu önde gelirken, diğer 19 sandıkta Elmas ilk sırada yer aldı. 10. sandıkta 237'e çıkan farkı eritti.