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Son dakika spor haberi: 'da maaş krizi! Yeni transferler sonrası...

Son dakika spor haberi... Yeni başkanını seçecek olan 'da gelecek yeni yönetimi büyük bir kriz bekliyor. Sarı-kırmızılılarda Ömer’e 6.5, ’a 6, ’a ise yıllık 5 milyon TL verilecek. Takımın bankosu 2.5 milyon, ise 900 binde kaldı. İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2021 Cuma 06:50
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da maaş krizi! Yeni transferler sonrası...

'da maaş dengesizliği yeni yönetimin başını ağırtacak. Takvim'in haberine göre; Sarı-Kırmızılılar'la 3 yıllık sözleşme uzatan bu sezon 6.5 milyon TL kazancak. Yeni transferler 6.5 milyon TL, 5 milyon TL kazanacak. Ancak takımın banko ismi olmayı başaran ve kadrosunda da kendisine yer bulan 'nın yıllık maaşı 2.5 milyon TL'de kaldı. Bunun haksızlık olduğunu düşünen milli futbolcu menajeri aracılığıyla maaşının düzeltilmesini isteyeceği öğrenildi. Aynı şekilde gösterdiği performansla milli takıma kadar yükselen bir başka isim olan 'nun maaşı ise 900 bin TL. 22 yaşındaki oyuncunun durumdan rahatsızlık duyduğu ve maaşında iyileştirme yapılmasını talep edeceği gelen haberler arasında.

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