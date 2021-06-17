Son dakika spor haberleri: Stoke City'den eski Galatasaraylı Etebo'ya kötü haber!

Gçtiğimiz sezonu Galatasaray'da kiralık olarak tamamlayan Peter Etebo, bonservisini elinde bulunduran Stoke City tarafından gözden çıkarıldı.

Stoke Sentinel'de yer alan habere göre; gelecek sezon Nijeryalı orta saha oyuncusunu kadroda düşünmeyen Stoke City, Peter Etebo'dan kendisine kulüp bulmasını istedi. Menajeriyle birlikte kulüp arayışlarına başlayan Etebo'ya henüz bir teklifin gelmediği belirtildi.

Şu ana kadar hiçbir kulüpten olumlu geri dönüş alamayan Etebo'nun temsilcileri, temaslarını sürdürüyor.

Stoke City ile 2 yıllık daha sözleşmesi olan 25 yaşındaki Etebo, geçtiğimiz sezon Galatasaray'da 24 resmi maça çıkmıştı.