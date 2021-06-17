Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Stoke City'den eski Galatasaraylı Etebo'ya kötü haber!

Son dakika spor haberleri: 'den eski Galatasaraylı Etebo'ya kötü haber!

'la olan kiralık sözleşmesi sona eren ve 'ye geri dönen 'nun kendine kulüp aradığı öğrenildi. Gelecek sezon Stoke City kadrosunda düşünülmeyen Nijeryalı orta saha oyuncusuna henüz bir teklif ulaşmadığı belirtildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2021 Perşembe 22:13
Son dakika spor haberleri: Stoke City'den eski Galatasaraylı Etebo'ya kötü haber!

Gçtiğimiz sezonu 'da kiralık olarak tamamlayan , bonservisini elinde bulunduran tarafından gözden çıkarıldı.

'de yer alan habere göre; gelecek sezon Nijeryalı orta saha oyuncusunu kadroda düşünmeyen Stoke City, Peter Etebo'dan kendisine kulüp bulmasını istedi. Menajeriyle birlikte kulüp arayışlarına başlayan Etebo'ya henüz bir teklifin gelmediği belirtildi.

Şu ana kadar hiçbir kulüpten olumlu geri dönüş alamayan Etebo'nun temsilcileri, temaslarını sürdürüyor.

Stoke City ile 2 yıllık daha sözleşmesi olan 25 yaşındaki Etebo, geçtiğimiz sezon Galatasaray'da 24 resmi maça çıkmıştı.

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