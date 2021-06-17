Mostafa Mohamed için olay açıklama! "Galatasaray öğrenirse bedava transfer olur"

Galatasaray'ın 2020-21 sezonu ara transfer döneminde satın alma opsiyonuyla Zamalek'ten kiraladığı Mostafa Mohamed ile ilgili olay yaratacak bir iddia geldi. Buna göre Cimbom, Mohamed'in bonservisini ödemeden yıldız ismi kadrosuna katabilir.
Zamalek'in eski hocalarından ve Mısır'ın unutulmaz golcüleri arasında yer alan Mido, konu ile ilgili yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi;
"Mostafa Mohamed, Galatasaray'a kiralık gitmeden önce 2 sezonluk yeni kontrat imzalamıştı (2024). Zamalek İcra Komitesinin eski üyelerinden İbrahim Abdullah, komite başkanı Abdeel Aziz'in tavsiyesi üzerine sözleşmeyi aldı ve evine götürdü.