Haberler Galatasaray Mostafa Mohamed için olay açıklama! "Galatasaray öğrenirse bedava transfer olur"

için olay açıklama! " öğrenirse bedava transfer olur"

'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılıların golcüsü ile ilgili olay yaratan açıklamalar peşpeşe geldi. Bir dönem 'i çalıştıran Mido ve Zamalek eski yönetim kurulu üyesi , yaptığı açıklamada; Mohamed'in Galatasaray'a gitmeden önce imzaladığı sözleşmenin kayıp olduğunu doğrularken, Galatasaray'ın bunu öğrenmesi halinde, yıldız futbolcunun eski kontratını baz alarak bedelsiz kadrosuna katabileceğini ifade etti. İşte o gelişme ve yaşananlar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER) | haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2021 Perşembe 14:03 Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2021 Perşembe 14:07
Mostafa Mohamed için olay açıklama! "Galatasaray öğrenirse bedava transfer olur"

'ın 2020-21 sezonu ara transfer döneminde satın alma opsiyonuyla 'ten kiraladığı ile ilgili olay yaratacak bir iddia geldi. Buna göre Cimbom, Mohamed'in bonservisini ödemeden yıldız ismi kadrosuna katabilir.

Mostafa Mohamed için olay açıklama! "Galatasaray öğrenirse bedava transfer olur"

'in eski hocalarından ve 'ın unutulmaz golcüleri arasında yer alan Mido, konu ile ilgili yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi;

Mostafa Mohamed için olay açıklama! "Galatasaray öğrenirse bedava transfer olur"

", 'a kiralık gitmeden önce 2 sezonluk yeni kontrat imzalamıştı (2024). İcra Komitesinin eski üyelerinden , komite başkanı Abdeel Aziz'in tavsiyesi üzerine sözleşmeyi aldı ve evine götürdü.

Mostafa Mohamed için olay açıklama! "Galatasaray öğrenirse bedava transfer olur"

Ashraf Sobi'nin bu olaydan sorumlu kişiya dair soruşturma açmasının talep ediyorum. 'in sözleşmesini aldı ve evine götürdü, aynı zamanda kayıp süsü veriyor. Bu nedenle sözleşme belgelenemeyecek.

Mostafa Mohamed için olay açıklama! "Galatasaray öğrenirse bedava transfer olur"

GALATASARAY BU DURUMU BİLİRSE...
, oyuncunun sözleşmesine dair neler olduğunu bilirse, oyuncunun kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından bonservissiz transfer gerçekleşecek."

Mostafa Mohamed için olay açıklama! "Galatasaray öğrenirse bedava transfer olur"

HABER DOĞRULANDI
Öte yandan 'in eski yönetim kurulu üyesi da konuya dair şu açıklamaları yaptı;

Mostafa Mohamed için olay açıklama! "Galatasaray öğrenirse bedava transfer olur"

" ile sözleşme uzattı ancak boş mukaveleye imza attı. Sözleşme uzatma sonrası alacağı yıllık maaşa dair Mohamed ile anlaşamamıştık. Alacağı miktarı arttırmak istedi. Biz de, eski aldığı maaşı kendisine teklif ettik. Sonrasında, 'a gitmeden önce boş mukaveleye imza attı ve o şekilde gitti. Resmiliği yok.

Mostafa Mohamed için olay açıklama! "Galatasaray öğrenirse bedava transfer olur"

'in 'a yapacağı ilk ziyarette sözleşmenin belgelenmesi bekleniyor. Ancak, sözleşmenin taahhüt süresi doldu ve şu anda o imza etkisiz bir belge."

SON DAKİKA