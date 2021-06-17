Mostafa Mohamed için olay açıklama! "Galatasaray öğrenirse bedava transfer olur"

"Mostafa Mohamed Zamalek ile sözleşme uzattı ancak boş mukaveleye imza attı. Sözleşme uzatma sonrası alacağı yıllık maaşa dair Mohamed ile anlaşamamıştık. Alacağı miktarı arttırmak istedi. Biz de, eski aldığı maaşı kendisine teklif ettik. Sonrasında, Galatasaray'a gitmeden önce boş mukaveleye imza attı ve o şekilde gitti. Resmiliği yok.