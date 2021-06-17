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Son dakika spor haberi: 'da hazırlıklar tam gaz! ...

Son dakika spor haberi... Geçtiğimiz sezonu 'ın ardından ikinci sırada tamamlayan , yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Sarı-kırmızılılar 2021-2022 sezonu hazırlıklarına yaptığı çift antrenmanla devam etti. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2021 Perşembe 19:09
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da hazırlıklar tam gaz! Yunus Akgün...

Sarı kırmızılılar, 'nde günün ilk antrenmanı sabah gerçekleşti. Sabah idmanında kuvvet çalışmaları üzerinde duruldu. Günün saat 17.00'de başlayan antrenmanına ise ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra çalışmaları gerçekleştirildi. Ana bölümde hedefsiz ve hedefsiz dar alan oyunları oynandı. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Yeni sözleşme imzalayan ve , yeni sezon hazırlıklarında yer aldı.

Sezon sonu 'na davet edilen ise sağlık kontrolünden geçtikten sonra takıma katıldı.

Sarı kırmızılılar, yeni sezon çalışmalarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

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