Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın tecrübeli ismine Olympiakos talip oldu!

Süper Lig'in son haftasında Trabzonspor'la 1-1 berabere kalan Galatasaray, lider Beşiktaş'la arasındaki puan farkını azaltma şansını kullanamadı.
Süper Lig'in son haftasında Trabzonspor'la 1-1 berabere kalan Galatasaray, lider Beşiktaş'la arasındaki puan farkını azaltma şansını kullanamadı.
Sarı-kırmızılı takımda, oyuncuların performansları eleştiri konusu olurken sezon sonu kulüpte yaprak dökümü yaşanabilir.
Takvim'de yer alan habere göre sezon sonunda Galatasaray'la sözleşmesi bitecek olan Martin Linnes, Yunanistan'a gidebilir.
Henüz sarı-kırmızılılardan teklif almayan Norveçli sağ beke Olympiakos'un resmen talip olduğu öğrenildi.
Martin Linnes eğer yoluna Galatasaray'la devam edemezse Yunanistan'a transfer olmaya sıcak bakıyor.