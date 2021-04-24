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Son dakika spor haberi: 'ın tecrübeli ismine talip oldu!

Son dakika haberleri... 'de son haftalarda yaşadığı puan kayıplarının ardından zirve yarışında yara alan Galatasaray'da yaprak dökümü yaşanabilir. Sarı-kırmızılıların tecrübeli isminin sezon sonu 'a transfer olabileceği konuşuluyor. ( haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2021 Cumartesi 09:28
Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın tecrübeli ismine Olympiakos talip oldu!

'in son haftasında Trabzonspor'la 1-1 berabere kalan , lider Beşiktaş'la arasındaki puan farkını azaltma şansını kullanamadı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın tecrübeli ismine Olympiakos talip oldu!

Sarı-kırmızılı takımda, oyuncuların performansları eleştiri konusu olurken sezon sonu kulüpte yaprak dökümü yaşanabilir.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın tecrübeli ismine Olympiakos talip oldu!

Takvim'de yer alan habere göre sezon sonunda 'la sözleşmesi bitecek olan Martin Linnes, 'a gidebilir.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın tecrübeli ismine Olympiakos talip oldu!

Henüz sarı-kırmızılılardan teklif almayan Norveçli sağ beke 'un resmen talip olduğu öğrenildi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın tecrübeli ismine Olympiakos talip oldu!

Martin Linnes eğer yoluna 'la devam edemezse 'a transfer olmaya sıcak bakıyor.

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