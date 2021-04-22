Psikoloji bozuldu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kötü oynadıklarını kabul etti, bireysel hatadan yakındı. Terim, "İç sahada pres yapan, baskılı oynayan, üretken olmaya çalışmalıydık. Rakip ilk yarı bizden daha iyiydi. Yine bireysel hatadan gol yedik. Oyuncular da 'Yine mi kaybedeceğiz?' düşüncesine giriyor. Birçok maçta bireysel hata yaptık ve hemen cezalandırıldık. Linnes'in geri pası, Saracchi'nin tacı, Kılınç'ın geri pası ve bugün Luyindama... Futbolcuların psikolojisini bozdu" diye konuştu.

SAHADA DİK DURMALIYIZ

Terim, büyük bir avantajı kaçırdıklarını söylerken, "3 günde 1 maç oynuyoruz. Sakatlıklar, cezalılar var ama ne olursa olsun sahada dik durmalıyız. Kazandığımız zaman yakalayacağımız avantaj büyük olacaktı. İkinci yarıda 11 şutumuz var ama daha üretken olmalıydık. Rakip nasıl oynarsa oynasın. Biz kendi oynadığımız oyunu yapamadık. Yaptığımız zamanlar da enteresan şekilde goller yiyoruz. 1 puanın bize nasıl döneceğini göreceğiz. O gün üzülürsünüz ama o 1 puan başka şekilde dönebilir, göreceğiz" dedi.

KERVANA GEDSON DA KATILDI

Sakatlıklarla boğuşan Galatasaray'a yeni bir isim daha eklendi. Şubat ayından bu yana sarı-kırmızılı formayı her lig maçında giyen Gedson Fernandes karşılaşmanın 55. dakikasında sakatlandı. Dizini tutarak kulübeye gelen 22 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusunun durumu bugün yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

AKTÜRKOĞLU SÖNÜK KALDI!

Göztepe deplasmanında 3 gol atarak galibiyeti getiren Kerem Aktürkoğlu dün sessizdi. 22 yaşındaki futbolcu dün de 11'deydi ancak bu kez rakibi zorlayamadı. Kerem maça sol açıkta başlasa da zaman zaman ileri uca geçerek Babel'le yer değiştirdi. Kerem yerini 76. dakikada Oğulcan Çağlayan'a bırakarak kenara geldi.