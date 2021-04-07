Gedson kararı değişti

Skora hiçbir katkı sunamadı. Terim'in, Hatay maçında stoperde sahaya sürdüğü Gedson tam anlamıyla sınıfta kaldı. Benfica'dan yeniden kiralanması planlanıyordu ancak bu kötü performansının ardından herhangi bir girişimde bulunulmaması kararı alındı.
MARSİLYA İSTİYOR
Galatasaray'ın sezon sonunda göndereceği Gedson, Marsilya ile anılıyor. Fransız ekibin, Celtic'ten kiraladığı Ntcham'dan memnun olmadığı ve Gedson için Benfica'nın kapısını çaldığı iddia edildi. İddialara göre ilk görüşmeler yapıldı ve iki taraf da bu transfere sıcak bakıyor.