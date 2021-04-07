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Gedson kararı değişti

Büyük umutlarla kadroya katılan Gedson Fernandes beklentilerin altında kaldı. 'in her maçta şans tanıdığı Portekizli oyuncu, 8 maça çıktı, bunların sadece 2'sini tamamlayabildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2021 Çarşamba 00:26 Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2021 Çarşamba 06:50
Gedson kararı değişti
Büyük umutlarla kadroya katılan Gedson Fernandes beklentilerin altında kaldı. 'in her maçta şans tanıdığı Portekizli oyuncu, 8 maça çıktı, bunların sadece 2'sini tamamlayabildi.

Skora hiçbir katkı sunamadı. Terim'in, Hatay maçında stoperde sahaya sürdüğü Gedson tam anlamıyla sınıfta kaldı. Benfica'dan yeniden kiralanması planlanıyordu ancak bu kötü performansının ardından herhangi bir girişimde bulunulmaması kararı alındı.

MARSİLYA İSTİYOR

Galatasaray'ın sezon sonunda göndereceği Gedson, Marsilya ile anılıyor. Fransız ekibin, Celtic'ten kiraladığı Ntcham'dan memnun olmadığı ve Gedson için Benfica'nın kapısını çaldığı iddia edildi. İddialara göre ilk görüşmeler yapıldı ve iki taraf da bu transfere sıcak bakıyor.
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