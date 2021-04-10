Son dakika spor haberi: Fenerbahçe pişman olmuştu! Aaron Boupendza Galatasaray'da

BOUPENDZA DETAYI

Galatasaray'ın transfer listesinin en tepesinde Boupendza'nın olduğu öğrenildi.

Hatayspor'da bu sezona damga vuran Boupendza'nın Galatasaray ile söz kestiği ve önümüzdeki sezon sarı-kırmızılı çubukluyu terleteceği iddia edildi.

BONSERVİSİ TAMAM

Galatasaray, Hatayspor'a bonservis olarak 5 milyon euro + bir sonraki satıştan pay olarak bir sözleşme hazırladı.