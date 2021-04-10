Son dakika spor haberi: Fenerbahçe pişman olmuştu! Aaron Boupendza Galatasaray'da

Sarı-lacivertliler, ocak ayında tercihini forvet yerine Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci'den yana kullanmıştı. Ancak Fenerbahçe, büyük umutlarla transfer edilen ikiliden henüz skor katkısı alamamıştı.
BOUPENDZA PİŞMANLIĞI
Üstelik dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil sakatlık sorunu yaşarken, İrfan Can da henüz takımın as oyuncusu haline gelemedi. Ocak ayında Mesut Özil ve İrfan Can için Hatayspor'un golcüsü Aaron Boupendza'nın transferinden vazgeçilmesi büyük pişmanlığa neden olmuştu.
Hatay'da 18 gol atan Boupendza krallık yarışında hala zirvede yer alıyor. Gabonlu yıldız tek başına Thiam, Samatta ve Cisse'nin (15 gol) toplamından daha fazla gol attı. Fenerbahçe'yi transferde pişman eden golcü isim için bomba bir iddia gündeme geldi.