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Son dakika spor haberi: pişman olmuştu! Aaron Boupendza 'da

Son dakika spor haberi... 'de sezon sonu yaklaşırken, kulüpler transfer çalışmalarına hız vermiş durumda. Özellikle ligin dev kulüpleri vitesi yükseltirken transfer söylentileri şimdiden yayılmaya başladı. 'un ve Süper Lig'in golcü ismi transfer söylentilerinde başı çekerken Gabonlu futbolcu için flaş gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar... ( haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2021 Cumartesi 15:48
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe pişman olmuştu! Aaron Boupendza Galatasaray'da

Sarı-lacivertliler, ocak ayında tercihini forvet yerine Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci'den yana kullanmıştı. Ancak , büyük umutlarla transfer edilen ikiliden henüz skor katkısı alamamıştı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe pişman olmuştu! Aaron Boupendza Galatasaray'da

BOUPENDZA PİŞMANLIĞI
Üstelik dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil sakatlık sorunu yaşarken, İrfan Can da henüz takımın as oyuncusu haline gelemedi. Ocak ayında Mesut Özil ve İrfan Can için 'un golcüsü Aaron Boupendza'nın transferinden vazgeçilmesi büyük pişmanlığa neden olmuştu.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe pişman olmuştu! Aaron Boupendza Galatasaray'da

Hatay'da 18 gol atan Boupendza krallık yarışında hala zirvede yer alıyor. Gabonlu yıldız tek başına Thiam, Samatta ve Cisse'nin (15 gol) toplamından daha fazla gol attı. 'yi transferde pişman eden golcü isim için bomba bir iddia gündeme geldi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe pişman olmuştu! Aaron Boupendza Galatasaray'da

Milliyet'in haberine göre; Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılar da çalışmalarına şimdiden başlarken bir numaralı gündemi forvet transferi...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe pişman olmuştu! Aaron Boupendza Galatasaray'da

MOSTAFA'DAN SONRA FALCAO DA ATTI
Ara transfer döneminde Mısır ekibi Zamalek'ten transfer edilen Mostafa Mohamed'in takıma katılmasının ardından gol yollarındaki sorunu bir nebze de olsa çözen 'da Radamel Falcao sevinci de yaşanıyor. Falcao, İspanya'da tedavi görmüştü.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe pişman olmuştu! Aaron Boupendza Galatasaray'da

FALCAO'NUN GELECEĞİ BELİRSİZ
Kolombiyalı golcü uzun süren sakatlığın ardından formasına kavuşmuş ve attığı gollerle takımına hayat vermişti.Fakat sakatlıklar nedeniyle uzun süre forma giyemeyen Falcao'nun takımdaki geleceği henüz net değil. Kolombiyalı golcü için ABD'ye transfer iddiaları da son dönemde oldukça güçlendi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe pişman olmuştu! Aaron Boupendza Galatasaray'da

BOUPENDZA DETAYI
'ın transfer listesinin en tepesinde Boupendza'nın olduğu öğrenildi.
'da bu sezona damga vuran Boupendza'nın Galatasaray ile söz kestiği ve önümüzdeki sezon sarı-kırmızılı çubukluyu terleteceği iddia edildi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe pişman olmuştu! Aaron Boupendza Galatasaray'da

BONSERVİSİ TAMAM
, 'a bonservis olarak 5 milyon euro + bir sonraki satıştan pay olarak bir sözleşme hazırladı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe pişman olmuştu! Aaron Boupendza Galatasaray'da

cephesinden bu teklife olumlu yanıt gelirken takas olarak 1 oyuncuyu daha istediği belirtildi. Bu ismin ise Ömer Bayram olduğu öğrenildi.

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