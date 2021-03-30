Pota sallanıyor!

ING Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Büyükçekmece'ye 105-101 yenilen Galatasaray'da kötü gidişe çare aranıyor. Üst üste gelen kötü sonuçlarla normal sezonun bitimine 4 hafta kala küme düşme hattının sadece 1 puan üzerine gerileyen sarıkırmızılı takım, kalan dört haftada kritik mücadelelere çıkacak. Önümüzdeki hafta play-off mücadelesi veren Afyon Bld'yi konuk edecek olan G.Saray, daha sonra Pınar Karşıyaka deplasmanına gidecek. Son iki haftada ise önce Bursaspor, ardından ezeli rakibi Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya gelecek.

TEKNİK EKİPTE İSTİKRAR YOK

Sezona mali kriterlere uymadığı için -1 puan cezayla başlayan takımın, beklentilerin altında kalmasının temel sebebi olarak teknik ekip ve kadro istikrarının sağlanamaması gösteriliyor. Sezona Ertuğrul Erdoğan yönetiminde start veren G.Saray, kötü sonuçların ardından Erdoğan ile yollarını ayırıp yardımcısı Ömer Uğurata ile devam etme kararı almıştı. Uğurata'nın da performansını beğenmeyen yönetim, Kadın Basketbol Takımı ile Euroleague Şampiyonluğu yaşamış Ekrem Memnun'u göreve getirdi ve bu sezon 3 farklı başantrenör ile mücadele etti.

AVRUPA'DA HAYAL KIRIKLIĞI

Son yıllarda Eurocup'ta mücadele eden Galatasaray, bu sezon başlamadan bir karar alarak Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceğini açıklamıştı. Tarihinde ilk kez bu organizasyonda mücadele eden sarıkırmızılı ekip; Iberostar Tenerife, Dinamo Sassari ve Bakken Bears'ın bulunduğu grupta 6 maçta 1 galibiyet ve 5 mağlubiyet alıp son sırada kaldı; ilk kez yer aldığı organizasyonu hayal kırıklığı ile tamamladı.

TARAFTAR HİÇ MEMNUN DEĞİL

Son 7 haftada sadece 1 galibiyet alarak küme düşme tehlikesini iyiden iyiye hisseden sarı-kırmızılı ekipte son yaşanan Büyükçekmece Basketbol mağlubiyeti ile birlikte Galatasaraylı taraftarlar da sosyal medyadan tepkilerini iyice artırdılr. Sarı-kırmızılılar, takımın performansını eleştirirken, oyuncuların daha fazla mücadele etmeleri gerektiği noktasında paylaşımlar yaptılar. Eleştirilerden teknik ekip de nasibini aldı.

KADROSU DA ÇOK DEĞİŞTİ

Öte yandan G.Saray'da oyuncu kadrosunda da sezon içerisinde ciddi bir değişim meydana geldi. Sezona Macon, Alex Hamilton ve Johnathan Williams gibi isimlerle başlayan sarı-kırmızılar, sezon içerisinde bu oyuncularla yollarını ayırdı. Yerlerine ise Marei, Trice, Amile Jefferson, Pierre Jackson ve Crawford kadroya katıldı. Sezona takımla başlayan ve yolların ayrılmadığı tek yabancı oyuncu ise Brock Motum oldu.