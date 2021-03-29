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Son dakika spor haberleri: 'dan kararı! Transfer...

'ın ara transfer döneminde 'nin takımından kiraladığı ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, teknik direktör 'in isteği üzerine genç hücum oyuncusunu 1 yıllık daha kiralamak için harekete geçecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2021 Pazartesi 11:02 Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2021 Pazartesi 11:03
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu kararı! Transfer...

'da teknik direktör , 'nu kadrosunda tutmak istiyor. Yönetime raporunu sunan deneyimli çalıştırıcının, 21 yaşındaki golcü futbolcunun yeniden kiralanmasını istediği belirtildi.

'ın da önemli isimleri arasında bulunan Dervişoğlu, sezon içinde corona virüsüne yakalanması nedenyle istediği form seviyesini yakalayamadı.

'in haberine göre, Galatasaray sezon sonu kiralık kontratı bitecek futbolcu için 1 yıllık daha kiralama teklifi yapacak. ile 2024'e kadar sözleşmesi olan 21 yaşındaki oyuncuya 6 aylık maaş olarak 3 milyon TL ödeniyor.

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