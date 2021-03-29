Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu kararı! Transfer...

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Halil Dervişoğlu'nu kadrosunda tutmak istiyor. Yönetime raporunu sunan deneyimli çalıştırıcının, 21 yaşındaki golcü futbolcunun yeniden kiralanmasını istediği belirtildi.

Ümit Milli Takım'ın da önemli isimleri arasında bulunan Dervişoğlu, sezon içinde corona virüsüne yakalanması nedenyle istediği form seviyesini yakalayamadı.

Takvim'in haberine göre, Galatasaray sezon sonu kiralık kontratı bitecek futbolcu için 1 yıllık daha kiralama teklifi yapacak. Brentford ile 2024'e kadar sözleşmesi olan 21 yaşındaki oyuncuya 6 aylık maaş olarak 3 milyon TL ödeniyor.