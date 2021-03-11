Son dakika spor haberi: Arda Turan'dan Younes Belhanda'ya veda mesajı (Gs spor haberi)

Galatasaray'da, Faslı futbolcu Younes Belhanda'nın sözleşmesinin feshi ile başlayan süreç gündemden düşmüyor. Yönetimin, Sivasspor maçı sonrası zemini eleştiren sözlerini gerekçe göstererek mukavelesini sonlandırdığı Belhanda'ya takım arkadaşları veda etti.

Sosyal medya hesabı üzerinden tecrübeli oyuncuyla çekildiği bir fotoğRafını paylaşan Arda Turan, "Kulübe tüm katkıların için teşekkür ederim. Sana ailenle birlikte iyi şans, başarı ve mutluluklar diliyorum. Kısa bir zaman bile olsa seninle beraber oynamak çok zevkliydi" mesajını yayınladı.

Takımın orta saha oyuncularından Taylan Antalyalı ise, "Her şey için teşekkürler. Senin için en iyisini diliyorum kardeşim" ifadelerini kullandı. Sarı-kırmızılı takımdan Marcao ve Mert Çetin de Faslı oyuncu için veda mesajı paylaştılar.

KAPTAN MUSLERA DA VEDA ETTİ

Galatasaray'ın takım kaptanlarından Fernando Muslera da Belhanda için sosyal medya hesabından bir veda mesajı paylaştı. Uruguaylı kaleci mesajında, "Galatasaray'a katkıların için ve birlikte başardıklarımız için teşekkür ederim. Geleceğin için en iyisini diliyorum." ifadesini kullandı.