Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Arda Turan'dan Younes Belhanda'ya veda mesajı (Gs spor haberi)

Son dakika spor haberi: 'dan 'ya veda mesajı ( haberi)

Son dakika haberleri... Galatasaray'da yönetimin maçı sonrası basın toplantısında yaptığı açıklamaları gerekçe göstererek sözleşmesini feshettiği Faslı futbolcu için 'dan bir veda mesajı geldi. ( haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2021 Perşembe 15:12 Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2021 Perşembe 15:27
Son dakika spor haberi: Arda Turan'dan Younes Belhanda'ya veda mesajı (Gs spor haberi)

'da, Faslı futbolcu 'nın sözleşmesinin feshi ile başlayan süreç gündemden düşmüyor. Yönetimin, maçı sonrası zemini eleştiren sözlerini gerekçe göstererek mukavelesini sonlandırdığı Belhanda'ya takım arkadaşları veda etti.

Sosyal medya hesabı üzerinden tecrübeli oyuncuyla çekildiği bir fotoğRafını paylaşan , "Kulübe tüm katkıların için teşekkür ederim. Sana ailenle birlikte iyi şans, başarı ve mutluluklar diliyorum. Kısa bir zaman bile olsa seninle beraber oynamak çok zevkliydi" mesajını yayınladı.

Takımın orta saha oyuncularından ise, "Her şey için teşekkürler. Senin için en iyisini diliyorum kardeşim" ifadelerini kullandı. Sarı-kırmızılı takımdan ve de Faslı oyuncu için veda mesajı paylaştılar.

KAPTAN MUSLERA DA VEDA ETTİ

Galatasaray'ın takım kaptanlarından Fernando Muslera da Belhanda için sosyal medya hesabından bir veda mesajı paylaştı. Uruguaylı kaleci mesajında, "Galatasaray'a katkıların için ve birlikte başardıklarımız için teşekkür ederim. Geleceğin için en iyisini diliyorum." ifadesini kullandı.

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