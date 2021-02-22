Haberler Galatasaray Kariyerinde böylesi yok

Kariyerinde böylesi yok

, ’u 1-0 yendi ama ikinci yarıdaki futboluyla bir rekora da imza attı. Topu rakibe verip sadece kalesini savunan sarı-kırmızılılar ’in teknik direktörlük kariyerindeki en az topa sahip olma oranıyla oynadı. 22 Aralık 2017 tarihinden bu yana maçları dahil hiçbir rakibi karşısında yüzde 40’ın altında topla oynamamıştı. Aynı tarihten bu yana Galatasaray’ın 200’den az isabetli pas yaptığı hiçbir maç olmamıştı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2021 Pazar 23:22 Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2021 Pazartesi 06:50
Kariyerinde böylesi yok
, 'u 1-0 yendi ama ikinci yarıdaki futboluyla bir rekora da imza attı. Topu rakibe verip sadece kalesini savunan sarı-kırmızılılar 'in teknik direktörlük kariyerindeki en az topa sahip olma oranıyla oynadı. 22 Aralık 2017 tarihinden bu yana maçları dahil hiçbir rakibi karşısında yüzde 40'ın altında topla oynamamıştı. Aynı tarihten bu yana Galatasaray'ın 200'den az isabetli pas yaptığı hiçbir maç olmamıştı.
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