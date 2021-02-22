Kariyerinde böylesi yok
Galatasaray, Alanyaspor’u 1-0 yendi ama ikinci yarıdaki futboluyla bir rekora da imza attı. Topu rakibe verip sadece kalesini savunan sarı-kırmızılılar Fatih Terim’in teknik direktörlük kariyerindeki en az topa sahip olma oranıyla oynadı. 22 Aralık 2017 tarihinden bu yana Galatasaray Avrupa kupası maçları dahil hiçbir rakibi karşısında yüzde 40’ın altında topla oynamamıştı. Aynı tarihten bu yana Galatasaray’ın 200’den az isabetli pas yaptığı hiçbir maç olmamıştı.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2021 Pazar 23:22 Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2021 Pazartesi 06:50