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'da beklenmedik gelişmesi! O isim geri çağırılıyor

'da son dakika haberi... Son olarak Süper Lig'in 25. haftasında Kasımpaşa'yı evinde ağırlayan Cimbom, 26. haftada oynanacak Alanyaspor maçına hazırlanırken, bir yandan da sezon sonunda yaşanacak transferlere ilişkin önemli girişimlerde bulunuyor. Galatasaray ile ilgili son iddia ise İspanya'dan geldi. Aktarılan bilgilere göre Cimbom, yaz transfer sezonunda eski futbolcusunu yeniden kadrosuna katma kararı aldı. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2021 Perşembe 18:51 Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2021 Perşembe 19:01
Galatasaray'da beklenmedik transfer gelişmesi! O isim geri çağırılıyor

, bir yandan Süper Lig'de şampiyonluk yarışına tam gaz devam ederken, bir yandan da sezon sonunda kadrosuna dahil edeceği isimler için çalışmalarını yürütüyor.

Galatasaray'da beklenmedik transfer gelişmesi! O isim geri çağırılıyor

Ara sezonunda Mostafa Mohamed ve Gedson gibi isimleri kadrosuna katan sarı kırmızılılar, bu transferlerden olumlu geri dönüş almış, özellikle Mohamed'in performansı göz doldurmuştu.

Galatasaray'da beklenmedik transfer gelişmesi! O isim geri çağırılıyor

Bununla beraber yönetimi, sezon sonunda kadroya dahil edilecek isimler için de çalışmalarına başladı. Bu kez iddialar İspanya'dan geldi.

Galatasaray'da beklenmedik transfer gelişmesi! O isim geri çağırılıyor

Todofichajes'in haberine göre Aslan, 'ın ilerleyen yaşından dolayı kanat pozisyonu için yeni bir yapmayı planlıyor.

Galatasaray'da beklenmedik transfer gelişmesi! O isim geri çağırılıyor

Bu bağlamda Süper Lig devi, mevcut pozisyon için 1 numaralı adayını buldu... Öte yandan bu isim, taraftarının yakından tanıdığı bir isim.

Galatasaray'da beklenmedik transfer gelişmesi! O isim geri çağırılıyor

EMRE MOR GALATASARAY'A DÖNÜYOR!
Aktarılan bilgilere göre , daha önce de kadrosunda bulunan için girişimlerde bulunuyor.

Galatasaray'da beklenmedik transfer gelişmesi! O isim geri çağırılıyor

Şu anda İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo'da forma giyen , daha önce Fatih Terim ile A Milli Futbol Takımı'nda beraber çalışmış ve oynadığı futbolla Avrupa piyasasını adeta sallamıştı.

Galatasaray'da beklenmedik transfer gelişmesi! O isim geri çağırılıyor

FC Nordsjaelland'dan ayrılarak Borussia Dortmund'a 10 milyon euroya olan Emre, burada isteneni verememiş ve 2017-18 sezonunda 13 milyon euro bedelle Celta Vigo'nun yolunu tutmuştu.

Galatasaray'da beklenmedik transfer gelişmesi! O isim geri çağırılıyor

Celta'daki ilk döneminde istenen performansı sergileyemeyen genç yetenek, 'a kiralık gönderilmiş ancak burada da inişli çıkışlı performans sergilemiş ve bu kez de Olympiakos'a kiralanmıştı.

Galatasaray'da beklenmedik transfer gelişmesi! O isim geri çağırılıyor

Yunanistan'da da patlama yapamamasının ardından Emre, sezon başında Celta'ya geri döndü ancak 2020-21 sezonunda geçtiğimiz sezonlara nazaran daha fazla forma şansı buldu.

Galatasaray'da beklenmedik transfer gelişmesi! O isim geri çağırılıyor

CELTA VIGO SATIŞA SICAK BAKIYOR
Bu sezon Celta Vigo formasıyla toplam 13 müsabakada yer alan , 1 gol 1 asist yapmış ve takımında yer bulmaya başlamıştı. 'ın ise Emre için yapacağı teklif de belli oldu.

Galatasaray'da beklenmedik transfer gelişmesi! O isim geri çağırılıyor

İŞTE G.SARAY'IN TEKLİFİ
Sarı kırmızılıların eski oyuncusunu yeniden kadrosuna katmak istediği ifade edilen haberde, sezon sonunda Celta Vigo'ya 1.5 milyon euroluk bonservis önerileceği kaydedildi.

Galatasaray'da beklenmedik transfer gelişmesi! O isim geri çağırılıyor

YENİ ARDA OLARAK DÜŞÜNÜLÜYOR
Ayrıca haberde, için "Yeni " benzetmesi yapılırken, Fatih Terim genç yeteneği yeniden kazanmak istediği dile getirildi.

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