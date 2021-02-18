Galatasaray'da beklenmedik transfer gelişmesi! O isim geri çağırılıyor

Galatasaray, bir yandan Süper Lig'de şampiyonluk yarışına tam gaz devam ederken, bir yandan da sezon sonunda kadrosuna dahil edeceği isimler için çalışmalarını yürütüyor.
Ara transfer sezonunda Mostafa Mohamed ve Gedson gibi isimleri kadrosuna katan sarı kırmızılılar, bu transferlerden olumlu geri dönüş almış, özellikle Mohamed'in performansı göz doldurmuştu.
Bununla beraber Galatasaray yönetimi, sezon sonunda kadroya dahil edilecek isimler için de çalışmalarına başladı. Bu kez iddialar İspanya'dan geldi.