Galatasaray'da beklenmedik transfer gelişmesi! O isim geri çağırılıyor

Şu anda İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo'da forma giyen Emre Mor, daha önce Fatih Terim ile A Milli Futbol Takımı'nda beraber çalışmış ve oynadığı futbolla Avrupa transfer piyasasını adeta sallamıştı.

FC Nordsjaelland'dan ayrılarak Borussia Dortmund'a 10 milyon euroya transfer olan Emre, burada isteneni verememiş ve 2017-18 sezonunda 13 milyon euro bedelle Celta Vigo'nun yolunu tutmuştu.