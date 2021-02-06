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'dan maçı sonrası 'seyircisiz' göndermesi!

'ın 'yi 1-0 mağlup ettiği derbinin ardından sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından göndermeli bir paylaşım yapıldı. Söz konusu paylaşımda tribünlerinde oturan seyircilere yer verilirken, "'deki seyircisiz(!) maçta ezeli rakibimiz Fenerbahçe'yi 1-0 yenerek 3 puanın sahibi oluyoruz!" denildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2021 Cumartesi 21:20
Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı sonrası 'seyircisiz' göndermesi!

'in 24. haftasındaki dev buluşmada , deplasmanda ezeli rakibi 'yi 'in golüyle 1-0 mağlup etti.

Maçın ardından sarı-kırmızılı kulüpten imalı bir paylaşım geldi. Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, tribünlerinde oturan seyircilere yer verilirken, "'deki seyircisiz(!) maçta ezeli rakibimiz Fenerbahçe'yi 1-0 yenerek 3 puanın sahibi oluyoruz!" denildi.

İşte o paylaşım:

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