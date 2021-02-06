Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı sonrası 'seyircisiz' göndermesi!

Süper Lig'in 24. haftasındaki dev buluşmada Galatasaray, deplasmanda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi Mostafa Mohamed'in golüyle 1-0 mağlup etti.
Maçın ardından sarı-kırmızılı kulüpten imalı bir paylaşım geldi. Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Ülker Stadı tribünlerinde oturan seyircilere yer verilirken, "Kadıköy'deki seyircisiz(!) maçta ezeli rakibimiz Fenerbahçe'yi 1-0 yenerek 3 puanın sahibi oluyoruz!" denildi.
İşte o paylaşım:
#VeniVidiVici 😎— Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) February 6, 2021
🏟 Kadıköy'deki 𝐬𝐞𝐲𝐢𝐫𝐜𝐢𝐬𝐢𝐳(!) maçta ezeli rakibimiz Fenerbahçe'yi 1-0 yenerek 3 puanın sahibi oluyoruz! 👊 #FBvGS
⏱ 54' Mostafa Mohamed! 🏹 pic.twitter.com/eVhVlMvali