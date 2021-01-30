Galatasaray'ın listesindeki Jean-Michael Seri Bordeaux'ya transfer oldu!

Galatasaray'la da adı anılan Jean-Michael Seri, Bordeaux'ya transfer oldu.

Yapılan açıklamada, Seri'nin Fulham'dan Bordeaux'ya kiralandığı belirtilirken, Fildişi Sahilli oyuncu yeni kulübüyle resmi sözleşme imzaladı.

Seri'nin transferin opsiyon maddesinin olup olmadığı ise henüz resmiyet kazanmadı.

Jean Seri, daha önce Fransa Ligi'nde Nice formasıyla yıldızını parlatmıştı ve Fulham'a 30 milyon euro'ya transfer olmuştu. İngiltere'de istediğini bulamayan Seri geçen sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçirmişti.