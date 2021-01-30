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'ın listesindeki Jean-Michael Seri 'ya transfer oldu!

'ın transfer listesinde olan eski oyuncusu Jean-Michael Seri, ekibi ile anlaştı. Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu, sezon sonuna kadar kiralandığı kulübüyle resmi sözleşme imzaladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2021 Pazar 01:16 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2021 Pazar 01:17
Galatasaray'ın listesindeki Jean-Michael Seri Bordeaux'ya transfer oldu!

'la da adı anılan Jean-Michael Seri, 'ya transfer oldu.

Yapılan açıklamada, Seri'nin 'dan Bordeaux'ya kiralandığı belirtilirken, Fildişi Sahilli oyuncu yeni kulübüyle resmi sözleşme imzaladı.

Seri'nin transferin opsiyon maddesinin olup olmadığı ise henüz resmiyet kazanmadı.

, daha önce 'nde formasıyla yıldızını parlatmıştı ve Fulham'a 30 milyon euro'ya transfer olmuştu. 'de istediğini bulamayan Seri geçen sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçirmişti.

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