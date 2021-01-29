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Christian Luyindama yolunda!

Aslan, Kongolu stoperi Luyindama'yı 'ye yollayıp kaynak yaratacak. Gelecek parayla yeni takım kurulacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2021 Perşembe 21:12 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2021 Cuma 06:50
Christian Luyindama Aston Villa yolunda!

ocak ayında kadrosunu değiştirmeye kararlı. "Yeni bir takım kurmak istiyorum. Hem sahada katkı sağlayacak hem de satışından para kazanacağımız oyuncular" diyen 'in isteklerini gerçekleştirmeye çalışan yönetim, Christian Luyindama'yı 'ye gönderiyor. 'de orta sıralarda bulunan 'nın, 27 yaşındaki stoperle ilgilendiği ve satın alma opsiyonuyla kiralanacağı öğrenildi. Aslan'ın da bu transferle gelecek isimlere kaynak yaratacağı kaydedildi.

ALTERNATİFİ FERRO OLDU
Cimbom, Luyindama'nın alternatifini de hazır tutuyor. Kongolu stoper giderse, 'nın 23 yaşındaki defans oyuncusu 'yu kadrosuna katacak. 1.92 boyundaki stoper bu sezon 7 maça çıktı. Kulübüyle 2024'e kadar kontratı bulunan Ferro, sezon sonuna kadar kiralanacak.

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