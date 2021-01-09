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Son dakika (GS) haberi: 'da mutlu son! Bonservisiyle geliyor

Son dakika (GS) haberi: 'in ilk yarısının bitmesine az bir süre kala transferde gaza basan , kadroya hızlı bir oyuncusu katmak istiyor. Bu kapsamda sarı-kırmızılılar, daha önce 1.5 sezon Parçalı'yı terleten ile anlaşma sağlarken, kulübü ile de son aşamaya geldiği bildirildi. İşte tüm detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2021 Cumartesi 01:52
Son dakika Galatasaray (GS) haberi: Henry Onyekuru'da mutlu son! Bonservisiyle geliyor

Ve 'ya kavuşuyor… Sarı- Kırmızılılar son iki sezonda kiralık olarak forma giyen ve taraftarların sevgilisi olan Nijeryalı yıldızı bu kez tapusuyla alıyor. Onyekuru'yla kesin olarak anlaşma sağlayan yönetim, ile de el sıkışmaya çok yaklaştı.

Son dakika Galatasaray (GS) haberi: Henry Onyekuru'da mutlu son! Bonservisiyle geliyor

ÖNCE YARIM SEZON KİRALIK

Alınan bilgilere göre son yapılan görüşmede, yarım sezon kiralama ve haziran ayında 4 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonlu teklifini kulübüne iletti.

Son dakika Galatasaray (GS) haberi: Henry Onyekuru'da mutlu son! Bonservisiyle geliyor

ÇOK SIKI PAZARLIKLAR YAPILIYOR

Kapıyı 8 milyon Euro'dan açan 'nun sıkı pazarlıklar sonrası 5 milyon Euro'ya kadar indiği öğrenildi. Artık 'ın son bir teklifle transferi bitirmesi bekleniyor.

Son dakika Galatasaray (GS) haberi: Henry Onyekuru'da mutlu son! Bonservisiyle geliyor

4.5 YILLIK SÖZLEŞME YAPILACAK

Şu anda 'da ailesinin yanında bulunan kulüpler tüm pürüzleri giderir gidermez hemen 'a gelecek. Genç yıldızla 4.5 yıllık resmi sözleşme imzalanacak. (Takvim)

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