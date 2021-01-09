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'tan Galatasaraylıları sevindiren açıklama! "Onyekuru..."

Son dakika transfer haberleri... Galatasaray'ın yeniden kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu Nijeryalı kanat oyuncusu ile ilgili hocası 'tan çarpıcı açıklamalar geldi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2021 Cumartesi 10:51
Niko Kovac'tan Galatasaraylıları sevindiren açıklama! "Onyekuru..."

Ocak ayı transfer döneminde kadrosunu güçlendirerek, 'de son haftalarda aldığı kötü sonuçların ardından taraftarını mutlu etmek isteyen yönetiminin gündemindeki isimlerden biri de ...

Daha önce iki kez sarı-kırmızılı takımda kiralık olarak forma giyen Nijeryalı kanat oyuncusu, tekrar aynı formayı giymeye çok yakın. Genç oyuncunun transferine ilişkin son açıklama ise Teknik Direktörü 'tan geldi. Eşi corona virüsüne yakalandığı için 'da olan Onyekuru'nun son durumunun sorulması üzerine Hırvat teknik adam şu yanıtı verdi:

Henry bugün ülkesinden dönecek. Futbol, bir takımda 25-26 oyuncudan oluşan kolektif bir spordur. Eğer bir oyuncu iyise, oynar. Bir antrenör için bu çok açık ve anlaşılır bir şey. Bennasser ve Grandsir de aynı şekilde kulübün planları arasında yer almadıklarını biliyorlar. Yeni bir kulüp bulmak için serbestler. Menajerleri ve sportif direktörümüz onlar için en iyi çözümü bulacaktır.


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