Niko Kovac'tan Galatasaraylıları sevindiren açıklama! "Onyekuru..."

Ocak ayı transfer döneminde kadrosunu güçlendirerek, Süper Lig'de son haftalarda aldığı kötü sonuçların ardından taraftarını mutlu etmek isteyen Galatasaray yönetiminin gündemindeki isimlerden biri de Henry Onyekuru...

Daha önce iki kez sarı-kırmızılı takımda kiralık olarak forma giyen Nijeryalı kanat oyuncusu, tekrar aynı formayı giymeye çok yakın. Genç oyuncunun transferine ilişkin son açıklama ise Monaco Teknik Direktörü Niko Kovac'tan geldi. Eşi corona virüsüne yakalandığı için Nijerya'da olan Onyekuru'nun son durumunun sorulması üzerine Hırvat teknik adam şu yanıtı verdi:

Henry bugün ülkesinden dönecek. Futbol, bir takımda 25-26 oyuncudan oluşan kolektif bir spordur. Eğer bir oyuncu iyise, oynar. Bir antrenör için bu çok açık ve anlaşılır bir şey. Bennasser ve Grandsir de aynı şekilde kulübün planları arasında yer almadıklarını biliyorlar. Yeni bir kulüp bulmak için serbestler. Menajerleri ve sportif direktörümüz onlar için en iyi çözümü bulacaktır.



