Haberler Galatasaray Radamel Falcao'dan Galatasaray yönetimine şok yanıt! Ayrılık...

'dan yönetimine şok yanıt! Ayrılık...

Son dakika haberi: Sarı kırmızılılara çok büyük umutlarla transfer edilmesine rağmen sakatlıklarla boğuşan ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor... Yönetimin, ’i sakatlıklarıyla bıktıran Falcao'ya "Devre arası yolları ayıralım" teklifini sunduğu öğrenildi. Ancak Falcao'dan bu teklife şok bir yanıt geldi. İşte tüm detaylar....

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2020 Salı 23:25 Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2020 Çarşamba 00:51
Radamel Falcao'dan Galatasaray yönetimine şok yanıt! Ayrılık...

Çok büyük umutlarla transfer edilmesine rağmen golleriyle değil sakatlıklarıyla gündemde kalan 'nun geleceği belirsizliğini koruyor.

Radamel Falcao'dan Galatasaray yönetimine şok yanıt! Ayrılık...

Başkan Mustafa Cengiz geçtiğimiz günlerde, "Ocakta ne olacağı belli olmaz" açıklamasını yapınca ayrılık ihtimali belirmişti.

Radamel Falcao'dan Galatasaray yönetimine şok yanıt! Ayrılık...

KISA SÜRE ÖNCE GÖRÜŞÜLDÜ

G.Saray yönetiminin, Falcao ile görüşerek, "Devre arası yolları ayıralım" teklifini sunduğu öğrenildi. Ancak gelen yanıt Sarı-Kırmızılılar'ı şoka uğrattı.

Radamel Falcao'dan Galatasaray yönetimine şok yanıt! Ayrılık...

TÜM ALACAKLARINI İSTİYOR

1.5 yıl daha sözleşmesi bulunan 35 yaşındaki forvet, ancak ileriye dönük tüm alacaklarının ödenmesi durumunda takımdan ayrılmayı kabul edeceğini yönetime iletti.

Radamel Falcao'dan Galatasaray yönetimine şok yanıt! Ayrılık...

BU KRİZ NASIL ÇÖZÜLECEK?

Burakamın 9 milyon Euro'yu bulması nedeniyle 'ın eli-kolu bağlanmış durumda. Falcao krizinin nasıl çözüleceği merak konusu.

Radamel Falcao'dan Galatasaray yönetimine şok yanıt! Ayrılık...

ONU 11'DE DÜŞÜNMÜYOR

Trabzon maçının son bölümünde oyuna giren Falcao formayı Oğulcan'a kaptırdı. Terim, Antalya maçında Kolombiyalı yıldızı yine kulübede oturtacak.

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