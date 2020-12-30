Süper Lig'de zirveye yerleşen Galatasaray, ara transfer döneminde takımı daha da güçlendirip sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmanın hesaplarını yapıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 2020-2021 sezonuna ertelediği yeni yabancı kuralı ve sezon başında alınan yerli oyuncuların performansından çok memnun kalması nedeni ile Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim gözünü yeniden iç piyasanın öne çıkan oyuncularına dikti.





AYTAÇ GELMEYE HAZIR

Tecrübeli hocanın devre arasında kadrosunda görmek istediği üç isim öne çıkıyor. Listenin başında Kasımpaşa'dan ayrılmaya hazırlanan Aytaç Kara yer alıyor. Sarı-kırmızılı takım sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 27 yaşındaki oyuncu ile ciddi şekilde ilgileniyor.

Aytaç da Galatasaray'a transfer olmak isterken ve devre arasında bu transferin gerçekleşme olasılığı yüksek görülüyor.





SALİH, ALANYA'YA BAĞLI

Kayserispor İle sözleşmesini feshedip boşa çıkan Hüseyin Acar da listede... Bonservisi elinde olması cazip görülüyor. Alanya'nın başarılı ismi Salih Uçan uzun süredir G.Saray ile anılıyor.

Bu sezon iyi bir performans sergileyen 26 yaşındaki oyuncu için güney ekibi ile masaya oturulacak. Sözleşmesi haziranda bitecek olan Salih ile uçuk bir talep gelmezse anlaşılacak.

Savaş ÇORLU

FEDAKARLIK YAPMAYA HAZIR

Kasımpaşa, Aytaç Kara'yı devre arasında bırakmaya sıcak bakıyor ancak 500 bin TL'yi bulan alacağından vazgeçmek şartıyla... Ancak başarılı futbolcu, Galatasaray formasını giymek için bu paradan vazgeçmeye hazır.

28 yaşındaki oyuncu daha önce Bursa'dan ayrılırken, 2 milyon TL, Eskişehir'den ayrılırken 500 bin TL, Malatya'dan ayrılırken 600 bin TL ve Trabzon'dan ayrılırken de 400 bin TL'lik alacağını bırakmaktan çekinmemişti.

SALİH UÇAN

Doğum tarihi 06.01.1994 (26)

Mevkii Orta saha/On numara

Takım Alanya

Kontrat 30.06.2021

Performans 189M/11G/23A





AYTAÇ KARA

Doğum tarihi 23.03.1993 (27)

Mevkii Orta saha/On numara

Takım Kasımpaşa

Kontrat 30.06.2021

Performans 233M/26G/15A



