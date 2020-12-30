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'dan yerli harekatı! 3 isim birden...

Son dakika haberi: 'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen sarı kırmızılılar, ara transfer döneminde transfer etmek istediği isimleri netleştirdi. Yaz döneminde alınan yerli isimlerden çok memnun kalan Terim, devre arası için dışında 2 isim daha verdi.  Yönetim, Aytaç ile prensipte anlaşılırken diğer iki isimle de görüşmeler başlıyor. İşte o isimler ve tüm detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2020 Salı 20:12 Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2020 Çarşamba 06:50
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan yerli harekatı! 3 isim birden...

'de zirveye yerleşen , ara döneminde takımı daha da güçlendirip sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmanın hesaplarını yapıyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan yerli harekatı! 3 isim birden...

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 2020-2021 sezonuna ertelediği yeni yabancı kuralı ve sezon başında alınan yerli oyuncuların performansından çok memnun kalması nedeni ile Teknik Direktörü Fatih Terim gözünü yeniden iç piyasanın öne çıkan oyuncularına dikti.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan yerli harekatı! 3 isim birden...

AYTAÇ GELMEYE HAZIR
Tecrübeli hocanın devre arasında kadrosunda görmek istediği üç isim öne çıkıyor. Listenin başında Kasımpaşa'dan ayrılmaya hazırlanan yer alıyor. Sarı-kırmızılı takım sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 27 yaşındaki oyuncu ile ciddi şekilde ilgileniyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan yerli harekatı! 3 isim birden...

Aytaç da 'a olmak isterken ve devre arasında bu transferin gerçekleşme olasılığı yüksek görülüyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan yerli harekatı! 3 isim birden...

SALİH, ALANYA'YA BAĞLI
Kayserispor İle sözleşmesini feshedip boşa çıkan Hüseyin Acar da listede... Bonservisi elinde olması cazip görülüyor. Alanya'nın başarılı ismi Salih Uçan uzun süredir G.Saray ile anılıyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan yerli harekatı! 3 isim birden...

Bu sezon iyi bir performans sergileyen 26 yaşındaki oyuncu için güney ekibi ile masaya oturulacak. Sözleşmesi haziranda bitecek olan Salih ile uçuk bir talep gelmezse anlaşılacak.
Savaş ÇORLU

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan yerli harekatı! 3 isim birden...

FEDAKARLIK YAPMAYA HAZIR
Kasımpaşa, 'yı devre arasında bırakmaya sıcak bakıyor ancak 500 bin TL'yi bulan alacağından vazgeçmek şartıyla... Ancak başarılı futbolcu, formasını giymek için bu paradan vazgeçmeye hazır.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan yerli harekatı! 3 isim birden...

28 yaşındaki oyuncu daha önce Bursa'dan ayrılırken, 2 milyon TL, Eskişehir'den ayrılırken 500 bin TL, Malatya'dan ayrılırken 600 bin TL ve Trabzon'dan ayrılırken de 400 bin TL'lik alacağını bırakmaktan çekinmemişti.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan yerli harekatı! 3 isim birden...

SALİH UÇAN
Doğum tarihi 06.01.1994 (26)
Mevkii Orta saha/On numara
Takım Alanya
Kontrat 30.06.2021
Performans 189M/11G/23A

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan yerli harekatı! 3 isim birden...

AYTAÇ KARA
Doğum tarihi 23.03.1993 (27)
Mevkii Orta saha/On numara
Takım Kasımpaşa
Kontrat 30.06.2021
Performans 233M/26G/15A

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan yerli harekatı! 3 isim birden...

H. HÜSEYİN ACAR
Doğum tarihi 16.12.1994 (26)
Mevkii Orta saha/Sağ kanat
Takım -
Kontrat -
Performans 144M/25G/17A

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