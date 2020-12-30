Galatasaray'dan bir bomba daha! Etebo yerine o isim geliyor

Ocak ayında ilk transferi Kasımpaşa'dan Aytaç Kara olacak Galatasaray, mevcut kadroda alternatifsiz Taylan Antalyalı'yı yedekleyecek.

Orta sahaya bir takviye daha yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar, yabancı kontenjanında yer açma adına Etebo ile yollarını ayıracak.

Performansı hayal kırıklığı yaratan Etebo'nun yerine düşünülen ismin PAOK'tan Anderson Esiti olduğu ortaya çıktı.





SATIN ALMA OPSİYONU

Etebo ile aynı menajerlik şirketine bağlı Esiti, Etebo gibi Nijeryalı. Bu sezon 12 maçta görev yapan 26 yaşındaki 6 numaranın Yunan ekibi ile sözleşmesi 2023'te sona eriyor. Galatasaray'ın orta saha aradığı bilgisini alan menajerler, Esiti'yi sarı-kırmızılı kulübe önerdi.

Düşük bir maliyetle satın alma opsiyonlu kiralanması gündeme getirilen Esiti için Galatasaray'ın cevabı bekleniyor. 1.89 boyuyla hava toplarına hakim olan Nijeryalı yıldız, savunma yönü kuvvetli bir orta saha oyuncusu. PAOK, 3.5 milyon Euro bonservis ödeyerek Esiti'yi Genk'ten transfer etmişti.



