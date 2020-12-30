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'dan bir bomba daha! yerine o isim geliyor

Son dakika haberi: Sezon sonu şampiyon olmak isteyen Cimbom, ara transfer çalışmalarına hız verdi. Nijeryalı orta saha formayı unuturken vatandaşı olan futbolcu, ’ın radarına takıldı. Younes , Emre Kılınç ve Etebo ile aynı menajerlik şirketine bağlı çalışan oyuncu, Aslan'a teklif edildi. İşte tüm detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2020 Salı 23:28 Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2020 Çarşamba 00:52
Galatasaray'dan bir bomba daha! Etebo yerine o isim geliyor

Ocak ayında ilk transferi Kasımpaşa'dan Aytaç Kara olacak , mevcut kadroda alternatifsiz Taylan Antalyalı'yı yedekleyecek.

Galatasaray'dan bir bomba daha! Etebo yerine o isim geliyor

Orta sahaya bir takviye daha yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar, yabancı kontenjanında yer açma adına ile yollarını ayıracak.

Galatasaray'dan bir bomba daha! Etebo yerine o isim geliyor

Performansı hayal kırıklığı yaratan 'nun yerine düşünülen ismin PAOK'tan Anderson Esiti olduğu ortaya çıktı.

Galatasaray'dan bir bomba daha! Etebo yerine o isim geliyor

SATIN ALMA OPSİYONU
ile aynı menajerlik şirketine bağlı Esiti, Etebo gibi Nijeryalı. Bu sezon 12 maçta görev yapan 26 yaşındaki 6 numaranın Yunan ekibi ile sözleşmesi 2023'te sona eriyor. 'ın orta saha aradığı bilgisini alan menajerler, Esiti'yi sarı-kırmızılı kulübe önerdi.

Galatasaray'dan bir bomba daha! Etebo yerine o isim geliyor

Düşük bir maliyetle satın alma opsiyonlu kiralanması gündeme getirilen Esiti için 'ın cevabı bekleniyor. 1.89 boyuyla hava toplarına hakim olan Nijeryalı yıldız, savunma yönü kuvvetli bir orta saha oyuncusu. PAOK, 3.5 milyon Euro bonservis ödeyerek Esiti'yi Genk'ten etmişti.

Galatasaray'dan bir bomba daha! Etebo yerine o isim geliyor

ANDERSON ESITI KİMDİR?

Yaş: 26 D.Tarihi: 24 Mayıs 1994
Boy: 1.89
Pozisyon: Defansif orta saha
Kontrat: 30 Haziran 2023
Takım: PAOK
Ülke: Nijerya
P.Değeri: 2.8 milyon Euro

Sabah

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