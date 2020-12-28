63 gün sonra sahada

Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanından sonra cezalı olduğu için bir maç kaçıran ve sonrasında sakatlanan Radamel Falcao da uzun bir aranın ardından Trabzonspor maçıyla sahalara geri döndü. 63 gün sonra süre alan Kolombiyalı yıldız, 5 dakika da olsa formasına kavuşmuş oldu.