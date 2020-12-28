Haberler Galatasaray 63 gün sonra sahada

sahada

'ın büyük umutlarla transfer ettiği ancak geldiği günden bu yana sakatlıklarla boğuşan sahaya çıktı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2020 Pazartesi 00:06 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2020 Pazartesi 06:50
63 gün sonra sahada

Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanından sonra cezalı olduğu için bir maç kaçıran ve sonrasında sakatlanan da uzun bir aranın ardından maçıyla sahalara geri döndü. süre alan Kolombiyalı yıldız, 5 dakika da olsa formasına kavuşmuş oldu.

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