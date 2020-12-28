Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanından sonra cezalı olduğu için bir maç kaçıran ve sonrasında sakatlanan Radamel Falcao da uzun bir aranın ardından Trabzonspor maçıyla sahalara geri döndü. 63 gün sonra süre alan Kolombiyalı yıldız, 5 dakika da olsa formasına kavuşmuş oldu.
63 gün sonra sahada
Galatasaray'ın büyük umutlarla transfer ettiği ancak geldiği günden bu yana sakatlıklarla boğuşan Radamel Falcao 63 gün sonra sahaya çıktı.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2020 Pazartesi 00:06 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2020 Pazartesi 06:50