Galatasaray fırtınası

Süper Lig'e müthiş bir başlangıç yapan ama istikrarsız bir grafik çizen Galatasaray sonunda amacına ulaştı. Cimbom, Göztepe'nin ardından Trabzonspor'u da mağlup ederek maç eksiği bulunmasına rağmen liderliğe oturdu: 2-0. Bordo-mavili ekip karşısında baştan sona üstün bir oyun sergileyen sarı-kırmızılılar, 44. dakikada kaptan Arda Turan ile öne geçti. İlk yarı bu skorla kapanırken 55'te bu kez Oğulcan Çağlayan sahneye çıktı ve galibiyeti perçinledi.



GÖZLER ALANYA'DA

12. haftayı bay geçmesi nedeniyle bir maçı eksik olan sarı-kırmızılılar, Trabzonspor'u mağlup ederek zirvenin yeni sahibi oldu. 18 Aralık 2016 tarihinde açılan Şenol Güneş Stadyumu'nda da ilk kez galibiyete ulaştı. Daha önce yapılan 4 maçta Galatasaray 3 kez yenilirken, 1 kez de beraberlik çıkarabilmişti. Trabzon engelini rahat geçen Cimbom'da şimdi gözler Alanya'nın deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçına çevrildi.



Trabzonspor'u mağlup eden ve bu sezon oynadığı 7 deplasman maçının 5'ini kazanmayı bilen Galatasaray (2M), şimdiden geçen sezonun tamamında dış sahada elde ettiği galibiyet sayısını yakaladı (6B 6M).



BİR BAKIŞTA 90 DAKİKA

6 - G.Saray tehlikeli geldi. Oğulcan Çağlayan'ın pasında ceza yayı gerisinden Feghouli'nin sert ve düzgün vuruşunda, top üsten auta çıktı.

7 - Bu kez Trabzonspor gole yaklaştı. Djaniny'nin pasında sol çaprazdan ceza alanına giren Flavio'nun sert şutunda, top yandan auta gitti.

11 - Flavio'nun pasında savunmanın arkasında topla hareketlenen Djaniny 'nin kaleci ile karşı karşıya pozisyondaki şutunda, top direğin yanından auta çıktı.

25 - Baker 'in soldan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde Hugo'nun kafa vuruşunda kaleci Okan, sol üst köşeya giden topu kornere çeldi.

44 - Sağdan hareketlenip ceza alanına giren ve Oğulcan ile duvar pası yapan Emre Kılınç'ın şutunda top kaleci Uğurcan'dan dönerken, pozisyonu takip eden Arda meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1

55 - Ömer'in ara pasında topla buluşan Oğulcan, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu filelere gönderdi. VAR'dan yapılan kontrol sonrası gol geçerli sayıldı.

67 - Bordo-mavili takım, farkı bire indirmek için geldi. Rakiplerinden sıyrılarak ceza alanına sokulan Afobe'nin şutunda, top yandan auta gitti.

73 - Trabzonspor bir kez daha gol için yüklendi. Serkan Asan'ın pası sonrası Baker'in ceza alanı dışından şutunda, kaleci Okan Kocuk topu kontrol etti.

76 - Rakiplerinden sıyrılıp ceza alanına giren A.Parmak'ın şutunda, top kaleciden döndü. Abdulkadir dönen topu tamamladı ancak meşin yuvarlak auta gitti.



Galatasaray gelecek hafta evinde Antalyaspor'u ağırlayacak. Trabzonspor ise Fatih Karagümrük deplasmanına gidecek.



