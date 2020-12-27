Borç 2.1 milyar TL

Sarı-kırmızılıların dün video konferans yönetimiyle yapılan aralık ayı Divan Kurulu'nda önemli bilgiler paylaşıldı. Sarı-kırmızılıların başkan yardımcısı Kaan Kançal, 30 Eylül itibari ile kulübün borcunun 2 milyar 123 milyon TL olduğunu belirtip, "Finansal borçlarımız 1 milyar 860 milyon TL, piyasa borçlarımız ise 263 milyon TL" dedi. Kançal, sözlerine şöyle devam etti: "Birinci yapılandırmada 1 milyar 346 milyon TL'sini yapılandırdık. Bu yapılandırma olmasaydı çok daha büyük zarara maruz kalacağımızı söyleyebilirim. Müzakereler hala devam ediyor. Ana hatları ile 2+3 yıl olan yapılandırmamız 2+7 yıl toplam 9 yıl üzerinden çalışma yapılıyor. Pandeminden ve gelirlerimizin düşmesinden dolayı ikinci yapılandırma bir mecburiyete dönüştü."

ZARAR AÇIKLANDI: 490 MİLYON

Kaan Kançal, 1 Ocak 2020 ile 30 Eylül 2020 arasındaki dönemle ilgili de bilgiler verdi. Galatasaray İkinci Başkanı Kançal, "Bu dönemde 490 milyon lira zarar edildi. Geçen sene aynı dönemde yaklaşık 150 milyon zarar edilmişti" ifadelerini kullandı.